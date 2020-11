Fridays for Future Alcorisa continúa con su labor de difusión de los problemas medioambientales

Con la mirada puesta desde hace ya unos cuantos meses en las cifras de nuevos contagios de coronavirus y en la ocupación hospitalaria, son muchas las cuestiones que parecen haber pasado a un segundo plano. La pandemia ha acaparado titulares en medios regionales, nacionales e internacionales debido, por supuesto, a la gravedad de la situación sanitaria y también económica. No obstante hay otros grandes temas que diferentes organizaciones o entidades siguen tratando, también por su importante implicación para el ser humano.

Una de ellos es la lucha por el cambio climático. Desde Fridays for Future Alcorisa no han cejado en su empeño de seguir difundiendo -sobre todo entre los más jóvenes- los problemas medioambientales que acechan al planeta. Para este movimiento, liderado por Greta Thunberg, las restricciones de la pandemia les han obligado a adaptarse. «Se nos complicó un poco porque éramos un movimiento de salir a la calle y lucha desde allí. Pero hemos ido trabajando a nivel telemático, con asambleas o talleres. También durante la cuarentena hicimos algunos actos simbólicos…», narra Zilia Pérez, una de las jóvenes que integran Fridays For Future Alcorisa. En estos momentos la agrupación cuenta con una veintena de jovenes en la localidad. En la provincia de Teruel son unas cuantas más, aunque el número de personas implicadas varía.

En las redes sociales Fridays for Future ha encontrado uno de sus «puntos fuertes». Esto se ha intensificado durante la pandemia, al ser una de las formas más accesibles de trasladar determinadas informaciones, que tienen un carácter «educativo», según señala Zilia.

Según la herramienta Google Trends, las búsquedas en este navegador de términos como «contaminación», «deforestación», «capa de ozono» o «cambio climático» parecen haber descendido desde hace varios meses. No obstante, durante el confinamiento en España estos términos tuvieron cierta repercusión en las búsquedas de los habitantes del país, probablemente asociados a la idea de que el parón de las actividades supuso una mejora o un beneficio para la calidad del Medio Ambiente. «Se puede pensar que el covid ha mejorado el cambio climático, pero es mentira. La bajada de emisiones fue momentánea y la aparición de mascarillas o guantes de un solo uso está suponiendo un gran problema de contaminación», destacó la joven alcorisana.

Desde Fridays for Future Alcorisa ponen también el foco en la compleja situación económica derivada de la pandemia. «La crisis climática y la justicia social van de la mano porque las dos buscan el bienestar de las personas. Y en esta crisis muchísima gente ha perdido su trabajo, ha empeorado la situación de muchas familias, ha fallecido un gran número de personas… Entonces no ha beneficiado para nada a nuestra lucha», concreta Zilia.

Desde la agrupación lamentan que la pandemia «haya desviado» las miradas respecto a la protección del Medio Ambiente, pero también alertan: «Se nos acaba el tiempo».