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03 AGO 2026|

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Una fuerte tormenta con granizo sorprende a los vecinos de Calanda

El temporal provoca un desplome de las temperaturas, pasando de los 33º a los 18,5º en unos pocos instantes

La tormenta en Calanda ha traido consigo granizo de un tamaño considerable / S. Pereira
La tormenta en Calanda ha traido consigo granizo de un tamaño considerable / S. Pereira

Camila Ortiz Tomaselli03 08 2026

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Calanda

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Las alertas por granizo se han cumplido este lunes en Calanda. Una intensa tormenta con granizo ha sorprendido a los vecinos de la localidad a primera hora de la tarde. El temporal ha ido acompañado de un desplome de las temperaturas, pasando de los 33ºC a 18,5°C en pocos minutos con una precipitación acumulada de 17,3mm.

La tormenta ha durado unos 15 minutos, cinco de ellos con un granizo de considerable tamaño. Tanto es así que las piedras no han tardado en acumularse en terrazas y patios interiores. Además, también se ha podido ver granizo en los propios campos de melocotón en las fotografías y vídeos que los vecinos de la localidad han grabado durante la tormenta.

Para el resto de la tarde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activa hasta las 22.00 la alerta naranja por tormentas que podrían ir acompañadas de granizo, además de fuertes rachas de viento.

Además, el Gobierno de Aragón ha activado el Plan Especial de Protección Civil ante fenómenos meteorológicos adversos de Aragón (PROCIFEMAR) en su fase de alerta en buena parte de Aragón, ya que también se extienden a Huesca Sur, Pirineo y Ribera del Ebro.

Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a las comarcas afectadas de la situación meteorológica y de los avisos naranjas emitidos por AEMET. Se trata de las comarcas de Ribera Alta del Ebro, Ribera Baja del Ebro, Comarca Central de Zaragoza, Bajo MartínAndorra Sierra de ArcosBajo AragónMatarraña, Monegros, Bajo Cinca, Cinca Medio, Bajo Aragón Caspe y La Litera.

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