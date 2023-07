La fuerza de la marca local se esfuma el 23-J con la aparición de más partidos

El tirón de los políticos locales bien valorados por encima de su partido volvió a quedar patente en las elecciones nacionales si se comparan con las municipales de dos meses atrás. Ocurrió en todas las formaciones porque se votó con una mirada ideológica y no centrada en el candidato o porque se premió el voto útil. No obstante, cabe destacar que en las localidades pequeñas en las que en las municipales no se presentaron los partidos que conforman Sumar (como IU, CHA o Podemos) y tampoco Vox, el trasvase de votos es evidente. Especialmente en la formación de Santiago Abascal, que es la tercera fuerza en la provincia e incluso dobla sus resultados en localidades en las que el cabeza de lista era de la localidad (en muchas presentó a cuneros).

Bajo Aragón

En las principales localidades del Bajo Aragón hay situaciones muy distintas. En Alcañiz, el apoyo a PP y PSOE se mantuvo muy igual. Los dos principales partidos subieron aunque apenas en una treintena de votos en el caso de los socialistas y de una veintena los populares. Sí es destacable que Vox aumentó sus apoyos un 144% al pasar de 471 a 1.149 y Teruel Existe también creció aunque en un porcentaje menor, del 22%. En cambio, el PAR se dejó el 91% de los apoyos y Sumar disminuyó en sufragios respecto a los que escogieron la papeleta de IU y Podemos en las locales.

En Calanda, el PP perdió el 31% de los votos que obtuvo en las locales pese a que el número 1 al Congreso es el alcalde de la localidad, Alberto Herrero. Sin embargo, la diferencia no fue tan abismal como en las autonómicas, donde el PP de Aragón se dejó la mitad de los apoyos. En cambio, el PSOE tuvo más apoyos al igual que Teruel Existe y Vox, con un espectacular aumento ya que en las locales presentaron una lista con candidatos de fuera de la localidad.

En Alcorisa la tendencia es la misma aunque más acusada en el PSOE con más de 200 votos de diferencia positivos.

En el resto de localidades destaca el importante apoyo de Teruel Existe en Mas de las Matas, donde el PSOE se deshincha debido a que en las locales, al tener de rival solo a Vox, reunió mucho apoyo del centro derecha. En La Codoñera los de Guitarte perdieron la mitad de los votos de las municipales y un 67% en Foz Calanda. El partido que más diferencia negativa sufrió es el PAR, que pasó, por ejemplo en La Codoñera de 121 a 3 papeletas.

Bajo Aragón-Caspe

En las seis localidades de la comarca PSOE y PP perdieron votos frente a Sumar y VOX, que no se presentaban en la mayoría de municipios. En la Ciudad del Compromiso, donde CHA tiene una marca local consolidada, los de Yolanda Díaz bajaron en sufragios.

Bajo Martín

La comarca del Bajo Martín es de las pocas que no sucumbió a la ola del PP e incluso el PSOE ganó poblaciones en las municipales. No obstante, el 23-J el mapa quedó teñido del rojo del PSOE en todas las localidades salvo en tres. En Samper, el PSOE obtuvo 123 votos frente a los 220 de las municipales. En Azaila, otro pueblo histórico socialista donde se eligen listas abiertas, el PSOE consiguió 17 papeletas y el PP 23. Vinaceite, que en las municipales dio un vuelco de partido dando la alcaldía al PSOE también en listas abiertas tras décadas del PP, el 23-J los apoyos mayoritarios fueron para los populares con 68 votos frente a los 34 del PSOE. En Híjar, el 23-J también salió ganando el PSOE con 338 frente a los 204 del 28M.

El ayuntamiento está gobernado por el PP, que en las generales sacó 327 votos, un número muy inferior a lo conseguido el 28M con 511. En Híjar Vox no presentó candidatura en las municipales, y en las generales se posiciona en las generales como la tercera fuerza más votada con 141 apoyos. En cuanto a Sumar, obtiene apoyos sobre todo en los pueblos con representación de Ganar-IU como son Híjar (45 votos frente a 202 del 28M), Samper (36 frente a 71) y La Puebla de Híjar. En este último consiguió 77 frente a los 273 del 28M.

Andorra-Sierra de Arcos

En la capital comarcal tanto PSOE como PP, Vox y TE obtuvieron en las generales más apoyos que en las locales. Sin embargo, Sumar cayó a la mitad frente a la fuerte marca local de IU al igual que el PAR, que se dejó 419 de los 456 votos a Juan Ciércoles.

En Ariño, donde solo se presentaron PSOE y PP en las locales, se produjo un importante trasvaso de voto. Los dos bajaron en beneficio de Vox y, en menor medida, de Sumar.

El PAR, que gobierna en Alloza, solo logró una decena de papeletas en las generales siendo el PSOE el partido más votado. El PSOE se llevó los mayores apoyos además en Andorra, en Ariño, en Ejulve y en Estercuel. Destaca el caso de Alacón, donde ganó Teruel Existe en las municipales con cuatro concejales frente a uno del PSOE. El PP no logró edil pero fue el partido más votado el 23J, le siguió el PSOE y como tercera fuerza quedó TE. Los populares fueron los más apoyados en las generales además en Crivillén, Gargallo y Oliete, cuyo ayuntamiento está liderado por Ciudadanos.

Matarraña

En Valderrobres, localidad gobernada por el PP históricamente, la marca nacional se deshinchó y en cambio, el PSOE mejoró un 186% después de su caída en las locales.

En Calaceite los dos grandes partidos no variaron mucho su voto pero sí el ganador, TE, que se dejó más de la mitad de los sufragios.

En el resto de municipios el principal cambio lo sufre el PAR, que desciende notablemente en municipios históricos como Ráfales o Peñarroya.

Maestrazgo

La marca personal se sobrepone a las siglas políticas en el Maestrazgo. El cambio de voto respecto a las elecciones municipales y generales se ve claramente en pequeñas localidades como Bordón, Tronchón, Pitarque o La Cañada de Benatanduz, donde la alcaldía está en manos del PAR, sin embargo, en las elecciones generales, a penas el partido ha obtenido 9, 2, 0 y 2 votos respectivamente.

También se aprecia el apoyo a dos alcaldes socialistas que repiten en el cargo. En La Iglesuela del Cid, su alcalde, obtuvo una cifra mucho más elevada que en las elecciones del 23J, con 151 votos para la lista de Fernando Safont frente a 95 en las generales. También en Mirambel la alcaldesa consiguió doblar los votos que los obtenidos por su partido, el PSOE, la pasada semana, 66 votos para Mari Carmen Soler frente a los 37.

En Cantavieja el Partido Popular, el más votado en las municipales, igualó sus votos en las generales, sin embargo, el PSOE obtuvo 30 votos más en las municipales. Y el mayor cambio, los votos a Teruel Existe, una lista joven que logró 134 votos en las municipales, mientras que el 23-J únicamente 72, muestra de la búsqueda de un cambio de gobierno y de la tónica general de enfado a la formación. También en Castellote, donde en las elecciones generales el partido más votado, con mayoría, fue Teruel Existe, ahora obtiene menos de la mitad, y el más votado es el PSOE.

Cuencas Mineras

En las principales localidades de las Cuencas Mineras el salto de criterio ha sido llamativo. Los socialistas lograron imponerse el 23-J en las localidades más grandes. Llama la atención el cambio de registro en la capital comarcal. Mientras que el 28M Teruel Existe conseguía una amplia confianza por parte de los votantes, posicionándose como primera fuerza, estos buenos resultados no se traducen en las generales donde la formación perdió más de la mitad de votos. De 984 votos en las municipales pasó a obtener 317 el 23J. En las municipales la figura de Joaquín Moreno pesó más que las siglas. Montalbán gobernada por el Partido Popular, tuvo un giro hacia la izquierda en las generales, donde el PSOE se alzó como primera fuerza duplicando sus votos.

Escucha se mantuvo fiel el 23J a su actual alcalde, el socialista Héctor García. Como era de esperar el PSOE también se impuso en Mezquita de Jarque, cuyo alcalde es Herminio Sancho, el único diputado electo de los socialistas para el congreso.