Dos históricos del PAR, los bajoaragoneses José María Fuster y Fernando Cavero, se suman al goteo de bajas en el partido por divergencias con la dirección. Después de más de treinta años de militancia y una dilatada e importante trayectoria institucional y orgánica, ambos han dejado el carné del PAR uniéndose a las voces críticas con la gestión de la formación aragonesista.

Cavero, con destacados cargos institucionales y orgánicos en las últimas tres décadas, ha sido uno de los principales representantes y gestores de diferentes crisis territoriales a nivel orgánico del PAR en el Bajo Aragón. El exalcalde, quien dejó la política activa en las pasadas elecciones, asegura en declaraciones a La COMARCA que el partido se encuentra en el «abismo» y no quiere participar de su «desaparición» en las próximas elecciones. Asegura que el «hundimiento» del PAR se debe a la mala dirección tanto a nivel provincial como regional aunque «recalca» que «especialmente en Teruel bajo la dirección de Alberto Izquierdo». «No hay gestión política, no existe el PAR como partido, no se mueve, no hace nada. Puede tener alcaldes en pueblos de 10 o 50 habitantes pero en la próxima legislatura va a desaparecer. Lo digo con todo el dolor de mi corazón pero se está haciendo una gestión nefasta», afirma.

Al ser preguntado sobre si podría ser uno de los impulsores de un nuevo partido en Teruel que aunara a los críticos del PAR con Ciudadanos, Cavero no lo ha negado y ha asegurado que «prefiere no hablar de eso». Mantiene una gran relación de amistad con el expresidente de la formación, José Ángel Biel, uno de los más críticos con la actual dirección. Biel fue nombrado alcalde honorífico vitalicio de la localidad matarrañense y tiene su segunda residencia en Ráfales, donde pasa largos periodos desde su jubiliación.

El empresario lleva desde 1987 tanto en cargos institucionales como orgánicos (ha sido presidente del Comité Intercomarcal y miembro de la ejecutiva regional). Ha sido alcalde de Ráfales durante 20 años, de 1999 a 2019; consejero de la Comarca del Matarraña durante varias legislaturas y diputado provincial, de 1991 a 1999. Comenzó como concejal en Alcañiz durante ocho años, cuatro de ellos como teniente alcalde.

Por su parte, José María Fuster, cuñado y mentor político de la diputada alcañizana Berta Zapater, una de las voces más críticas con la actual dirección del partido; hace años que dejó la política activa. El alcañizano, que no ha querido realizar declaraciones, ha ostentado en las últimas décadas numerosos cargos de responsabilidad ligados a su vinculación con el PAR, partido al que llegó después de comenzar en política con la CDS en los años 80. Fue senador durante dos etapas (de 1996 a 2000 y de 2011 a 2015), la última en la legislatura en la que fue candidato a la alcaldía de Alcañiz, de la que se quedó a las puertas frente a Juan Carlos Gracia Suso. Fue entonces cuando se retiró de la política activa y encontró trabajo en Cepyme en Zaragoza y en la Federación del Metal. También es secretario de la Mesa por la Rehabilitación y Regeneración Urbana de Aragón y miembro del Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón y del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón. Antes ejerció como delegado de la DGA en Teruel y fue teniente de alcalde en Alcañiz con José María Pascual. Además fue uno de los impulsores de Motorland, donde llegó a ser el primer gerente. Fue miembro del consejo de administración de la sociedad Teruel Avanza.

Cabe recordar que la primera baja importante que trascendió públicamente por su significación fue la del expresidente de la Diputación Provincial de Teruel (DPT) en la pasada legislatura, Ramón Millán, quien también dejó la alcaldía de Castellote. La última es la de los tres ediles del PAR en La Fresneda. José Ramón Gimeno, Mario Micolau y Paco Loscertales emitieron el lunes un comunicado anunciando su marcha y paso al grupo de no adscritos en el Ayuntamiento por sus diferencias con la dirección aragonesista por la «absurda masificación de parques eólicos», además de criticar el rumbo de la formación.