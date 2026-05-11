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11 MAY 2026|

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El fútbol como herramienta de inclusión: ilusión en Andorra con el estreno de la Liga DI en césped natural

FOTOGALERÍA. La Liga Diversidad e Integración celebró una jornada que reunió en la Villa Minera a todos los equipos aragoneses con un conjunto inclusivo

Algunos de los integrantes del Andorra C.F. en el banquillo / Cedida
Algunos de los integrantes del Andorra C.F. en el banquillo / Cedida

Jesús Burgos11 05 2026

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Andorra

DeporteFútbol

Ilusión, fútbol y una jornada de sábado perfecta en el Campo Municipal Juan Antonio Endeiza. Andorra guardará en el recuerdo todo lo vivido este pasado sábado en su campo. Banderas, música y ambiente en las gradas dieron la bienvenida a varios equipos aragoneses con plantillas inclusivas.

El fútbol era solo el denominador común, pero lo vivido en el verde y en las gradas fue mucho más que veintidós protagonistas dando patadas a un balón. La Villa Minera acogió por primera vez una jornada oficial de la Liga DI, cuyas siglas significan Diversidad e Integración, en una cita que reunió a todos los equipos aragoneses que tienen plantillas en la competición inclusiva.

El césped natural como los profesionales

El resultado fue lo de menos. Además, cabe destacar que fue la primera vez que los futbolistas de la Liga DI pudieron jugar en un terreno de juego de césped natural. Una situación que generó mucha ilusión entre los propios jugadores. «Todos querían pisarlo. Algunos trajeron botas de césped natural y te las mostraban orgullosos e ilusionados», ha explicado Álex Martínez, presidente del Andorra Club de Fútbol.

Los jugadores de la Liga DI recibiendo instrucciones / Cedida
Los jugadores de la Liga DI recibiendo instrucciones / Cedida
Los capitanes de los dos equipos junto al colegiado del partido / Cedida
Los capitanes de los dos equipos junto al colegiado del partido / Cedida
Los andorranos junto a los cabezudos que dieron ambiente a la jornada / Cedida
Los andorranos junto a los cabezudos que dieron ambiente a la jornada / Cedida

En esta séptima y octava jornada de la competición se disputaron hasta ocho partidos entre el Andorra C.F., CD Atades, Api Kambalache, Asoc El Utrillo, Alcañiz CF Diversidad, CD Caspe Asadicc, El Gancho Sermás y Mozarrifar Ilusions. Desde las 9.45 hasta pasadas las 13.00 se disfrutó de fútbol inclusivo en el Juan Antonio Endeiza. Una gran previa al encuentro de la última jornada de Tercera RFEF que el Andorra disputaba en casa.

La respuesta y el apoyo del público fueron notables. Las gradas se llenaron como «en las grandes citas» y todo transcurrió de la mejor forma posible gracias a la ayuda de 18 voluntarios, que hicieron posible el evento. La jornada de la Liga DI, organizada por la Federación Aragonesa de Fútbol, finalizó con la entrega de varios galardones a los participantes.

Ambición internacional

La intención del proyecto es seguir creciendo año tras año, ampliar equipos y continuar fomentando la diversidad y la integración a través del fútbol. Andorra C.F. envió una propuesta a la Federación Aragonesa de Fútbol para expandir la Liga DI a nuevos territorios. «Queremos internacionalizarla. Hablamos con algún equipo de Italia y estamos trabajando en una jornada con otros países», ha asegurado el presidente del club.

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