Gabriel Alcober: «La lectura, especialmente la novela histórica, es lo que más me ayuda a desconectar»

Es usted empresario. ¿Cree que existen similitudes entre gestionar una empresa y un ayuntamiento?

Tiene muchas similitudes, pero también alguna diferencia. Creo que para gestionar un ayuntamiento es muy valioso e importante tener mentalidad empresarial. Sin embargo, en el mundo de la empresa siempre prevalece el sentido común y en política, aunque pueda parecer contradictorio, muchas veces no es exactamente así. Hay que tomar decisiones que no siempre se ajustan al sentido común que uno aplicaría en una empresa.

Es almazarero en un municipio íntimamente ligado al olivar...

¿Qué aficiones tiene? ¿Cómo logra desconectar?

Es difícil en mi caso desconectar puesto que al ser almazarero la verdad es que reconozco que siempre tengo que estar encima de la empresa. Pero la lectura es una de las cosas a las que más acudo para relajarme. Me gusta la novela y especialmente la histórica. Entre mis preferidos está el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte. Un libro que también leí hace no mucho y me gustó fue Terra Alta, de Javier Cercas y que está ambientada precisamente en nuestra comarca vecina. No obstante, reconozco que en los últimos meses apenas leo porque no tengo ya tiempo ni para eso. Y otra de las mejores maneras que tengo para desconectar es irme a la playa con mi familia. Vamos pocos días pero ahí sí que cuando voy desconecto totalmente.