Gabriel Sopeña: «El documental ‘Carbonell, amigo’ es un testimonio brillantísimo que recoge lo que significó Joaquín para Aragón»

¿En qué consiste este homenaje?

Ha podido ver el documental, ¿qué le llama más la atención?

Lo que más me llama la atención es el cariño que generó Joaquín. Es una persona que tenía un extraodinario magnetismo y una capacidad vital extraordinaria. Tenía ese punto somarda, surrealista, que yo creo que casi es patrimonio del Bajo Aragón turolense. Pero tenía también la energía del pionero, el entusiasmo… Le quedaron tantas y tantas cosas por hacer… En el documental podemos ver algunas facetas muy desconocidas de Joaquín: su paso por Francia, su amor por Brassens, algunos detalles que contaron algunos de sus compañeros en el Colegio San Pablo de Teruel, como Carmen Magallón, Pedro Luengo… La verdad es que el pase de este martes fue un momento muy emotivo. Durante el proceso de montaje del documental he estado muy pendiente y no era la primera vez que lo veía, pero el cine también tiene esa magia: te sientas en la butaca y te transportas a lo más profundo de ti mismo si te dejas llevar.

¿Cuál fue su vinculación con Joaquín?

Para mí Joaquín fue una referencia desde que yo era muy pequeñito. Cuando tenía 18 años y ya componía canciones con mi amigo Mauricio Aznar él fue una de las primera personas que me hizo una entrevista como artista, en lo que antes era la Televisión Española de Aragón, donde él trabajaba. A partir de ahí nuestra relación fue estrechándose. Nos veíamos habitualmente, nos llamábamos mucho, y de vez en cuando hacíamos cosas muy bonitas juntos. Con Joaquín era imposible pasárselo mal, era una persona que tenía una vitalidad y un sentido del humor que, como decía Miguel Pardeza durante el pase el documental, si quisiéramos buscar la definición de somarda esa sería Joaquín Carbonell. Y le quedaron muchas cosas por hacer, creo que la más importante, lo que él más quería, lo último que hablé con él antes de que lo ingresaran, es sobre la casa del autor que él quería montar en Alloza y que ojalá podamos llevar a cabo no tardando mucho. Era uno de sus sueños más queridos: montar una casa del autor allí, en Alloza, en su pueblo natal.

Cantó en muchos pueblos. Quería llevar la música a todo Aragón...

Sí. De hecho, uno de sus músicos, Bobby, decía que cuando Joaquín llegaba a los pueblos él dedicaba a las cuestiones técnicas 5 minutos, el resto era hablar con el alcalde, con las personas del pueblo, echar una partida de guiñote si se terciaba, comer un poco de jamón… Él se dedicaba a entregar su desbordante humanidad a donde iba. He de decirte que Toño Berzal, que fue su representante, me confesaba que había pueblos de Aragón a los que no hubiera ido jamás si no hubiera sido acompañando a Joaquín. Tendré que investigarlo, pero creo que Joaquín ha cantado en prácticamente todos los pueblos de Aragón. Le habrán quedado muy poquitos por visitar.