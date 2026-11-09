La gala benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Alcorisa recauda 1.325 euros

La gala benéfica de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en Alcorisa logró recaudar 1.325 euros con la venta de entradas en su nueva edición celebrada este sábado por la tarde en la Sala Alcor 82.

La cita es un imprescindible en el calendario de los vecinos, que esperan con ansias la velada. Así, cerca de 300 alcorisanos acudieron al evento.

Desde la organización destacan la buena acogida por parte de los ciudadanos y artistas. En esta ocasión, Marianico el Corto, el mago Sergio Cisneros, el cantante Sein y el malabarista Chechare animaron al público durante casi dos horas. El evento fue totalmente altruista, por lo que los artistas que intervinieron lo hicieron desde la solidaridad y la simpatía con la causa.