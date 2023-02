Los ganaderos de Alcañiz piden una legislación acorde al ovino para hacer frente al lobo

Los ganaderos bajoaragoneses alertan de que la presencia de al menos una loba en la zona de Alcañiz puede ser la puntilla definitiva para un sector «muy esclavo» que arrastra importantes problemas como la falta de relevo generacional, una rentabilidad muy justa y la falta de apoyo de una PAC que favorece más la agricultura que la ganadería. Aseguran que pese a que lo que defienden el Gobierno de Aragón y las organizaciones conservacionistas, la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva no es posible y que es la enésima traba a un sector muy necesario pero muy tocado.

La consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente anunció hace tres semanas que incluiría a Alcañiz en la próxima convocatoria de ayudas para que la ganadería extensiva haga frente a los sobrecostes derivados de la presencia del lobo y el oso con aportaciones directas por las cabezas de ganado, la compra de vallados, pastores eléctricos, perros mastines y localizadores GPS.

No obstante, los ganaderos insisten en que no quieren ayudas para protegerse y que lo que desean es que les dejen trabajar y enfatizan que la administración ha puesto en marcha medidas sin reunirse con ellos para informar y pedirles opinión. La única solución que ven viable es que DGA se lleve a la loba de Alcañiz. Sobre todo, porque se ha confirmado oficialmente la presencia de una hembra de origen ibérico pero temen que la población se asiente y crezca. Ya se han avistado al menos dos ejemplares en la zona de Belchite y los ganaderos sospechan de que la loba alcañizana podría estar acompañada debido a la gravedad de sus ataques. Además, los ataques se han incrementado recientemente y se sucedieron tres en apenas una semana con casi una quincena de ovejas muertas.

El Canis lupus está protegido desde 2021, cuando el Ministerio para la Transición Ecológica lo incorporó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial pese a que entonces ya había protestas a nivel estatal por los ataques a los rebaños. Esta especial protección por su valor supone en la práctica que la captura del lobo siempre será selectiva y bajo determinados supuestos.

En Alcañiz APN’s, ganaderos y cazadores detectaron su presencia hace ya dos años aunque no fue hasta hace tres semanas cuando DGA lo confirmó oficialmente tras realizar una necropsia por un ataque en el que resultaron afectadas 13 ovejas (9 muertas y 4 heridas). Los análisis de las muestras aseguraron la presencia de una hembra de origen ibérico.

Medidas que no son prácticas

Los ganaderos inciden en que la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva no es posible. «Las medidas que nos proponen no son prácticas para nuestra forma de trabajar. Quieren que haya ganadería extensiva pero no nos facilitan el trabajo. Hay que elegir entre lobo o extensiva», afirma Carlos Egea, ganadero de ovino de Alcañiz y presidente de la ADS Bajo Aragón sección 2, una de las dos agrupaciones de defensa sanitarias de la zona. La que preside Egea agrupa a 84 ganaderos del Bajo Aragón, Matarraña, Bajo Aragón Caspe y Andorra Sierra de Arcos con 45.000 ovejas. La media de edad es muy alta por la falta de relevo generacional y el alcañizano , de 47 años es uno de los más jóvenes de su ADS. «Nuestros hijos no quieren seguir pero nosotros tampoco queremos que continúen nuestro legado porque la situación es cada vez peor. Es un trabajo muy vocacional pero terminas muy quemado», apunta.

Las ayudas de las que se beneficiarán los ganaderos alcañizanos a partir de que se publique la siguiente convocatoria de DGA no les convencen. Por ejemplo, les financian al 100% y hasta 3.000 euros la colocación de pastores eléctricos (vallas electrificadas) siempre y cuando tengan una altura de entre 1,80-2 metros para que no salten los lobos. Dependiendo de la época los ganaderos suelen cambiar cada día al ganado de finca y trabajan con un pastor eléctrico de poco menos de un metro de altura y 50 metros de largo que pueden colocar y enrollar fácilmente. Si les obligan a instalar un vallado eléctrico de casi dos metros va a ser imposible de manejar y colocar por una sola persona y además tardarán mucho más tiempo. «¿Cómo clavo un pastor eléctrico de 1,80 metros si es tan alto como yo?», se pregunta Egea. En su caso, no funciona con pastor eléctrico todo el año pero sí ahora porque un tercio de sus ovejas están pariendo y el resto se encuentra en pastos sembrados en los que el vallado eléctrico ofrece libertad, ahorra costes y le ofrece calidad de vida. «El fin de semana bajo a primera hora, arreglo los animales, coloco el pastor eléctrico y cuando mis hijos se levantan ya estoy en casa. Si no, no los vería, me libera mucho», precisa.

Otra de las soluciones es la compra subvencionada de un perro mastín. Se recibe una ayuda para su adquisición e inscripción en el registro y el seguro pero no para el resto de gastos. «No es la panacea. Después hay que hacerse cargo del pienso, porque además son perros que comen mucho, de los tratamientos… Además, hay que enseñarle y la loba no espera un año a que aprenda. Además yo tengo las fincas en una zona en la que pasan muchas personas a andar con sus mascotas y en la que se caza por lo que cuando vea un perro a 50 metros del ganado se marchará hacia él porque es su instinto», apunta el alcañizano.

DGA también establece una aportación económica para las explotaciones en las zonas con presencia de lobo de un importe máximo de hasta seis euros por cabeza con un límite máximo de 2.000 ovejas y un mínimo de 100. Una aportación que los ganaderos también consideran escasa. «Una oveja en producción vale 90 o 100 euros, si tengo 600 me darán 3.600 euros con lo que cubriría 36 ovejas muertas. Además, no son solo a las que mata sino que un lobo que se mete en un rebaño genera un estrés en el resto de las ovejas que puede provocar abortos a las que están en gestación y paralizar el celo a las que están en cubrición», precisa Egea. Además, se le suma el problema de que los seguros cubren los ataques de fauna silvestre pero tienen franquicia de 300 euros y Agroseguro valora las ovejas entre 70 y 80 euros y las cuatro primeras que la loba mata en cada ataque tampoco las cobran (empieza a contar a partir de la quinta).

El responsable del sector de Ovino de UAGA, José Manuel Casado, también critica que la linea de ayudas con la que DGA quiere que los ganaderos extensivos hagan frente a los sobrecostes derivados de la presencia del lobo y el oso es complicada de aplicar. «Hay que tener en cuenta que en una zona en la que haya un lobo la vida del ganadero va a cambiar y todo van a ser inconvenientes y gastos. Todo son piedras y trabas para un sector que es totalmente vocacional. Con la intromisión del lobo en nuestros territorios la ganadería extensiva desaparecerá por hartazgo pese al cariño que le ponemos a nuestro trabajo. Es imposible de gestionar. Esta es la realidad, no la de Disney», afirma Casado.

DGA ha destinado 2,5 millones

Por su parte, desde el Gobierno de Aragón mantiene oficialmente que la solución pasa por las medidas de autoprotección que su consejería de Agricultura financia. El ejecutivo autonómico ya ha destinado 2,5 millones de euros en la línea de ayudas que intenta compensar los sobrecostes en la ganadería extensiva derivados de la convivencia con el lobo y el oso a través de cinco convocatorias de 2018 a 2022 (la de 2023 aún no se ha publicado). «Los lobos solo se pueden controlar con medidas preventivas como las que financia DGA con la convocatoria a la que acaba de incluir a Alcañiz. Pastores eléctricos altos, perros mastines…», apunta el director del Servicio Provincial de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de Teruel, Pedro Polo.

Cabe recordar que la protección del lobo ha ocasionado en esta legislatura importantes desacuerdos en el seno del Gobierno de Aragón. El voto del director general de Medio Natural, Diego Bayona (Podemos), a favor de incluir al lobo en el citado listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y prohibir su caza, provocó serias discrepancias entre los socios del cuatripartito. PSOE y PAR mostraron su rechazo a la inclusión del lobo como especie de especial protección, ya que esto resulta incompatible con la práctica de la ganadería extensiva; mientras que Podemos defendió que es quien tiene las competencias en biodiversidad.

Las entidades conservacionistas como LoboAragón también mantienen que la «solución» a los ataques debe pasar por las medidas preventivas y que el lobo tiene cada vez más presencia en Aragón porque éste siempre ha sido su hábitat pero los exterminaron los alimañeros.