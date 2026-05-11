Germán Castel se impuso el domingo en la Carrera por Montaña del Maestrazgo de La Iglesuela del Cid con una marca de 2 horas, un minuto y 46 segundos. La tercera cita de la Liga de Carreras por Montaña de la Comarca del Maestrazgo se celebró en una prueba clásica que propone hasta tres recorridos de diferente distancia: 22 kilómetros con 1.200 metros de desnivel, otro de 17 y un tercero de 12 con 600 metros de desnivel.

Tras la celebración de las dos primeras pruebas de la liga, el IX Trail Villarroya de los Pinares y el I Trail Territorio Fortanete, el corredor de Cantavieja se llevó la victoria en la categoría masculina absoluta de esta tercera cita del circuito con un tiempo cercano a las dos horas. Javier Robres le siguió en segunda posición con una marca de 2 horas, 7 minutos y 29 segundos, mientras que Marcel Pitarch, tercer clasificado, terminó en 2 horas, 8 minutos y 50 segundos.

El resto de resultados

Alba Loras se alzó con el triunfo en el recorrido de 22 kilómetros de la categoría femenina con un tiempo de 2 horas, 30 minutos y 30 segundos. Ali Echim y Yolanda Monserrate le acompañaron en el podio tras finalizar la carrera en 2:54:31 y 3:03:46 respectivamente.

El recorrido de 17 kilómetros concluyó con la victoria de Román Tena (1:41:38), en categoría masculina, y Marina Albesa (1:57:09) en la femenina. Efrén Dalmau (1:44:54) y Ferran Escorihuela (1:47:00) completaron el podios de los chicos. Miriam Prades (2:26:44) y Noemi Cruz (2:27:03) ocuparon los otros dos peldaños en chicas.

En el trazado más corto, el de 12 kilómetros, el triunfo fue para Javier Vives, con un tiempo de 56 minutos y 36 segundos, y Laia Manzana que terminó la carrera en 1 hora, 13 minutos y 18 segundos. Santiago Moreno y Nico Monferrer acompañaron en lo más alto a Vives tras concluir el recorrido en 1:00:04 y 1:01:29 respectivamente. Noa Monserrat, del Matarraña Team, y Laura Pechobierto terminaron segunda (1:16:24) y tercera (1:21:19) clasificadas de la categoría.

Próximas citas del calendario

Después de la carrera de este pasado fin de semana, el circuito continuará con el XIII Maestrail Geoparque Allepuz, con un trazado de 24 kilómetros y 960 metros de desnivel y otro de 13 kilómetros y 450 metros, que se celebrará el próximo 30 de mayo. La última cita de la temporada tendrá lugar en Villafranca del Cid, en Castellón, con la XVII Marxa a Peu Entreparets, que contará con recorridos de 25 kilómetros (+900 metros) y entre 12 y 14 kilómetros (+350 metros) y se disputará el 20 de septiembre.

Cada una de estas pruebas transita por enclaves de gran valor medioambiental y forma parte de la apuesta comarcal por fomentar el deporte al aire libre, el turismo sostenible y la dinamización del territorio.