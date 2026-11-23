Laura Aparicio ha cerrado la temporada 2026 como subcampeona de España de Eco Rallyes en la categoría de híbridos enchufables, después de quedarse a tan solo dos décimas de punto del título nacional. La piloto afrontó junto a Víctor Laquidáin el Eco Rallye de Catalunya con opciones de proclamarse campeona, pero la segunda posición en la clasificación general no fue suficiente. Un desenlace ajustadísimo que pone fin a una temporada especialmente exigente, marcada por el fallecimiento de su anterior compañero, Jorge Garcés.

La última prueba, disputada por los alrededores de Vic y Torelló, dejó un balance positivo para la pareja, que consiguió imponerse en eficiencia y en el apartado TR+. “Estamos contentos con el rally que hicimos, tanto Víctor como yo. La navegación fue perfecta”, explica Aparicio.

La primera parte estuvo condicionada por un problema de medición que consiguieron solucionar tras cambiar de sonda. “Nuestros rivales son de allí y supongo que se conocerían todo al dedillo. Nos faltó un poco ese aspecto, porque nuestro trabajo fue impecable”, señala. Pese a dominar claramente en eficiencia y sumar un punto y medio adicional por su victoria en TR+, la diferencia final de apenas 0,2 puntos les privó del campeonato.

Una temporada de superación personal

El subcampeonato adquiere una dimensión especial por las dificultades que Aparicio ha tenido que afrontar. Tras proclamarse campeona de España de híbridos en 2025, decidió dar el salto a una nueva categoría, en la que ha conseguido situarse entre las mejores del país. “El balance es superpositivo. Es una categoría nueva y estoy muy contenta. Es cierto que me da rabia porque quería ganar el campeonato. Yo no voy a participar, voy a competir e intentar ganar todas las carreras”, asegura.

La piloto ha tenido que competir con cuatro copilotos diferentes en las últimas cuatro pruebas. “Me he dejado la piel y estoy satisfecha por lo que hemos conseguido. Me llevo una fortaleza personal muy grande, la de no tirar la toalla y seguir adelante frente a las circunstancias”, reflexiona.

Un subcampeonato dedicado a Jorge Garcés

El fallecimiento de Jorge Garcés, compañero con quien Aparicio inició su proyecto deportivo y compartió numerosos éxitos, ha marcado profundamente la temporada. Uno de los momentos más emotivos llegó en Canarias, donde consiguió una victoria dedicada a su memoria durante el mismo fin de semana en el que tuvo que despedirse de él. “Fue muy, muy duro y a la vez gratificante. Poder decir que hemos sacado esto adelante, que hemos ganado por él, por mí, por su familia y por todos, casi me ha valido más que un campeonato de España”, confiesa.

El cierre del campeonato junto a Víctor Laquidáin, también amigo de Garcés, ha tenido igualmente un significado especial. El copiloto llevaba toda la temporada sin competir, pero aceptó inmediatamente la propuesta de Aparicio. “Cuando le llamé para pedirle ayuda me dijo que, por Jorge y por mí, lo que hiciera falta. Nos hemos dejado los dos la piel. Podría haber salido perfecto, pero ha salido muy bien”, destaca.

Aparicio ya trabaja en la próxima temporada, aunque todavía no tiene definido su proyecto deportivo. Mantiene conversaciones con diferentes marcas y busca nuevos patrocinadores que le permitan afrontar los costes de la competición. “Me gustaría ganar en las tres categorías, pero depende del proyecto deportivo que vaya saliendo. Necesito nuevos patrocinadores porque, aunque estoy agradecida al cien por cien con los que tengo, no llego a cubrir todos los gastos”, reconoce. La nueva temporada arrancará el 17 de febrero y, antes de esa fecha, deberá definir el equipo, la marca y el copiloto con el que competirá.