Radio La Comarca da comienzo a la Navidad junto a los niños de 5º de Primaria del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras y el XIII Concurso Cuentos de Navidad que organiza la emisora con el patrocinio de Oxaquim y Alcampo. En esta 13.ª edición, han participado 268 alumnos de 20 colegios del territorio que buscan llevarse uno de los grandes premios: un patinete eléctrico para el ganador y entradas para Dinópolis para la familia del estudiante que consiga el accésit. Asimismo, a los centros escolares con estudiantes premiados se entregará una colección de libros de lectura.

Las historias participantes rebosan creatividad, magia y mucho espíritu navideño, aspectos que los estudiantes han aprovechado para dejar volar su imaginación hasta convertir a Papá Noel en vampiro, combatir al Grinch para recuperar la Navidad o incluso conseguir ser amigos de un muñeco de nieve. Tras recibir cuentos tan variados, el equipo del Grupo de Comunicación La Comarca ha trabajado en la selección de los diez finalistas, cuyos relatos serán emitidos a partir del 9 de diciembre entre las 12.30 y las 14.00, en el programa Hoy por Hoy Bajo Aragón.

Anuncio de los ganadores

La emisión de los finalistas terminará el 22 de diciembre y al día siguiente, el 23, se anunciarán, en el Hoy por Hoy Bajo Aragón, los ganadores de la decimotercera edición, que podrán leer sus cuentos en directo y contar su experiencia. La entrega de premios se realizará en la redacción del Grupo de Comunicación La Comarca junto al equipo directivo y los responsables del concurso.

Todos los cuentos han sido escritos a mano por los alumnos, en horario escolar y bajo la supervisión de un docente. Las bases además estipulan la prohibición expresa del uso de la inteligencia artificial, dado que el objetivo de este certamen es fomentar la escritura y la creatividad en edades tempranas. Por ello, el jurado, formado por varios miembros del equipo de Radio La Comarca, tendrá en cuenta la originalidad, la trama de la historia, la expresión y el lenguaje en la redacción.

Los centros participantes este año han sido: el colegio Santa Ana (Caspe); el CRA Martín del Río; el colegio Compromiso Caspe (Caspe); el colegio El Justicia de Aragón (Alcorisa); el colegio Román García (Albalate de Arzobispo); el colegio Vicente Ferrer Ramos (Valderrobres); el colegio San Javier (Escatrón); el CRA Olea (Castellote); el colegio San Valero - Escuelas Pías (Alcañiz); el colegio Juan Lorenzo Palmireno (Alcañiz); el colegio Alejo Loren (Caspe); el CRA del Mezquín (Valdealgorfa); el colegio La Inmaculada (Alcañiz); el CRA Alifara (La Fresneda, Ráfales y Valjunquera); el CRA Regallo (Valmuel); el colegio Juan Ramón Alegre (Andorra); el colegio Juan Sobrarias (Alcañiz); y el CRA Algars (Cretas).