El piloto caspolino Pablo Anós ha cerrado la temporada 2026 como subcampeón de la Copa de España de Quad Resistencia en la categoría de menos de 400 centímetros cúbicos. El del Bajo Aragón-Caspe ha conseguido la segunda posición de la clasificación general por equipos en su primera participación en esta competición, después de completar las cuatro pruebas del calendario con un balance de tres segundos puestos y una tercera posición. Un resultado que cobra especial relevancia por la corta trayectoria del piloto y por haber competido frente a equipos nacionales y portugueses con mayor experiencia y medios económicos.

La última cita del campeonato se disputó este pasado fin de semana en la provincia de Segovia, después de que las intensas lluvias obligaran a modificar el escenario inicialmente previsto en León. Anós y su compañero llegaban a la prueba definitiva con opciones matemáticas de conquistar el título nacional, aunque finalmente tuvieron que conformarse con el subcampeonato.

Una última carrera marcada por la lluvia y el barro

Las condiciones meteorológicas fueron protagonistas durante toda la jornada del sábado. Las precipitaciones complicaron considerablemente el estado del circuito, de terreno arenoso, donde se formaron profundos surcos que dificultaron el paso de los vehículos. Los pilotos tuvieron que enfrentarse a numerosos atascos y, en algunas ocasiones, bajarse de sus quads para liberarlos sin recibir ayuda exterior.

“Estabas ahí atascado, tenías que bajarte con todo el cansancio, despejarlo, salir y seguir. Fue un poco una locura”, explica Anós, que reconoce que el cambio de escenario había incrementado inicialmente sus expectativas de luchar por el campeonato.

El piloto caspolino señala que las características del nuevo trazado permitían reducir las diferencias respecto a los equipos más experimentados. “Con mucha experiencia que tengas, atascar es atascar para todos. No podías correr porque acelerabas y el quad era como si estuviera patinando continuamente”, relata.

Sin embargo, las diferencias de preparación mecánica continuaron siendo determinantes. Mientras algunos participantes disponían de vehículos específicamente adaptados para competir sobre arena, Anós y su compañero afrontaron la carrera con recursos más limitados. “Había muchos equipos con todo preparado, con ruedas de arena, y parecía que flotaban. Yo aceleraba y no podía ir más rápido”, reconoce.

Cuatro pruebas y una regularidad decisiva

El subcampeonato pone el broche a una temporada marcada por la regularidad. La pareja consiguió subir al segundo escalón del podio en tres de las cuatro pruebas disputadas, mientras que en la restante terminó tercera después de que la organización detuviera anticipadamente la carrera mediante bandera roja por un accidente.

El campeonato comenzó precisamente en Segovia, donde Anós logró una segunda posición pese a sufrir una avería mecánica que condicionó su participación. Posteriormente, el calendario llevó a los participantes hasta Burgos y Girona, antes de regresar a tierras segovianas para la última cita.

“Es el primer año que competíamos juntos, con un compañero nuevo de Teruel, en una modalidad que prácticamente no conocíamos. No podemos pedir más”, valora el caspolino, especialmente satisfecho por haber conseguido luchar por el título frente a rivales que acumulan temporadas de experiencia en competiciones nacionales e internacionales.

Un proyecto modesto con la mirada puesta en 2027

El piloto caspolino también ha querido agradecer especialmente el respaldo de los patrocinadores y colaboradores que han hecho posible su participación en el campeonato: Planas Martínez, Bordaplus España, Talleres Gómez Rojo, Agromecánica Larrosa, Olona, Pica Pica 24h Caspe, Fisioterapia Beatriz Dolader, LaColada Caspe, Buy2Race, Tragando Polvo Focary Team y Club Conosport. Un apoyo fundamental para afrontar los elevados costes de los desplazamientos, las inscripciones y el mantenimiento de los vehículos. “La ayuda que hemos recibido ha sido brutal. Sin los colaboradores hubiera sido imposible, porque esto vale mucho dinero”, reconoce Anós, que explica que incluso han recurrido a tiendas de campaña durante las competiciones para reducir gastos y destinar los recursos disponibles a las necesidades deportivas.

Con la temporada concluida, el equipo afrontará ahora un periodo de descanso antes de preparar su continuidad en la competición. La intención es regresar a la Copa de España en 2027, cuyo inicio está previsto entre febrero y marzo, aunque todavía no se conoce el calendario definitivo. “Ya estamos pensando en el año que viene, cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a entrenar. Estamos muy cansados, pero motivados para volver a intentarlo”, concluye Anós, que aspira a dar un paso más después de conquistar el subcampeonato nacional en su debut.