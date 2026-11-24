La Diputación de Teruel ha activado ya el operativo de vialidad invernal que estará vigente hasta el 15 de abril de 2027. El presidente de la institución, Joaquín Juste, ha dado a conocer los detalles en rueda de prensa este martes junto al diputado delegado del Servicio de Vías y Obras, Francisco Narro, y el responsable del servicio, José Salvador.

El coste estimado del despliegue para la campaña de este año asciende a los 600.000 euros, entre suministro, vehículos, personal y convenios con otras administraciones fundamentalmente, e incluye el uso estimado de 1.200 toneladas de sal, utilizadas en silos y almacenes de diputación provincial de Teruel en un 90 %, mientras que el resto se emplean en en Big-Bags de 1 tonelada, para uso propio, municipal, o ambos. Además, la institución dispone de sacas de sal para suministrar a los ayuntamientos que lo soliciten para que puedan acometer la limpieza invernal de las calles, accesos a colegios y centros de salud.

Actuaciones en la provincia

La Diputación despliega el operativo siguiendo un Protocolo de actuación en caso de grandes nevadas, redactado en 2015, y que se activa a partir de los avisos de previsión meteorológica emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y que comprenden tres niveles: Alerta amarilla, naranja o roja; PreEmergencia y Emergencia. Cada uno de esos niveles establece una activación de medios.

El protocolo propio establece 13 rutas de limpieza para atender a las carreteras que se limpian por convenio con el Gobierno de Aragón y 5 zonas de trabajo que limpian los equipos conveniados con las distintas comarcas o ayuntamientos.

Estas zonas incluyen, desde la ciudad de Teruel, hacia el sur y el oeste, abarcando la Sierra de Albarracín, parte del Alto Jiloca y de las Cuencas Mineras así como parte de la Comunidad de Teruel y de la del Matarraña. En las comarcas del Maestrazgo, Bajo Aragón, Bajo Martín y Andorra-Sierra de Arcos hasta Montalbán, el convenio establece que cada administración asume la limpieza de las carreteras de las que son titulares.

En las zonas más alejadas de los Parques de Maquinaria que la Diputación de Teruel tiene en Teruel y Alcañiz, la fórmula adoptada para su limpieza es la formalización de convenios con diferentes ayuntamientos y comarcas. Esta fórmula se utiliza tanto para la limpieza de vías propias de la Diputación como para reforzar el dispositivo en las zonas asignadas mediante el convenio con el Gobierno de Aragón.

Así, la Diputación de Teruel cuenta con convenios con las siguientes administraciones: Ayuntamiento de Guadalaviar, Ayuntamiento de Gúdar, Ayuntamiento de Fortanete, Ayuntamiento de Camarena de la Sierra, Comarca del Matarraña, Ayuntamiento de Orihuela del Tremedal y Comarca del Maestrazgo.

Medios disponibles en el Bajo Aragón Histórico

El centro de operaciones de Alcañiz cuenta con dos camiones 4x4 con cuña y salero, además de otro camión 6x6 con cuña y salero con una capacidad de 7 metros cúbicos. En cuanto a los convenios de colaboración, la comarca del Maestrazgo cuenta con dos camiones 4x4 con cuña y salero en Cantavieja y Villarluengo. En el Ayuntamiento de Fortanete cuentan con un todoterreno con cuña y salero. Por su parte, la comarca del Matarraña tienen dos camiones con cuña y salero en Ráfales y Peñarroya, además de otro camión con cuña en Monroyo.

Para el almacenamiento de sal, Alcañiz cuenta con un silo con capacidad para 60 toneladas y Peñarroya tiene otro con capacidad para 30 toneladas. Mientras, en Ráfales hay una nave de almacenamiento de sal con capacidad para 30 toneladas y un silo vertical para guardar otras 30 toneladas. En Molinos también tienen un silo vertical de almacenamiento para 30 toneladas.