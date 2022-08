La gestión del Albergue Juvenil de Cretas se sacará a concurso en los próximos días

La Comarca del Matarraña va a sacar a concurso la gestión del Albergue Juvenil comarcal. Las instalaciones llevan clausuradas un año y ocupan lo que fue la antigua estación del ferrocarril de Cretas, por lo que están situadas junto a la actual Vía Verde. El contrato fue rescindido de mutuo acuerdo en septiembre de 2021 tanto por la institución comarcal como por los anteriores gestores. Se trata de un albergue juvenil que forma parte de la Red Aragonesa de Albergues Juveniles, no obstante, el espacio puede albergar otro tipo de actividades y está abierto a todo tipo de clientes.

Está previsto que la institución comarcal de a conocer en los próximos días el pliego de condiciones como paso previo a su adjudicación. «Queremos agilizarlo lo máximo posible porque es una instalación ubicada en un punto estratégico, en plena Vía Verde entre Tortosa y Alcañiz», explicó Isel Monclús, presidente de la comarca del Matarraña.

Las instalaciones cuentan con una capacidad para 66 plazas, en habitaciones de 2, 6 y 12 personas. Todas las habitaciones tienen aseo, lavabo y ducha. En los últimos meses la Comarca del Matarraña llevó a cabo distintas inversiones para su actualización. Se instaló climatización en todas sus dependencias y se llevó a cabo una instalación de placas solares para reducir el coste energético. Se trata de un proyecto que comenzó a gestarse en 2009 y que tras casi 1.500.000 euros de inversión se puso en marcha en febrero de 2016. Sin embargo, la situación provocada por la pandemia y la rescisión de la antigua gerencia provocaron que el establecimiento lleve casi dos años sin funcionar.

Por su parte el alcalde de Cretas, Fernando Camps, subrayó que el objetivo es poner en marcha el albergue cuanto antes. Pese a que el primer edil valoró muy positivamente las reformas que la institución comarcal llevó a cabo en los últimos meses en las instalaciones criticó la «tardanza» a la hora de activar el procedimiento para sacar a concurso la gestión del mismo. «Tuvimos una Semana Santa muy buena y un verano con una gran afluencia que se hubiese podido aprovechar. Aquí ha habido un abandono sobre esta cuestión pero nosotros no queremos buscar culpables. Sí que tenemos que hacer hincapié en que estas instalaciones tienen que ponerse en marcha lo antes posible», explicó Camps.

El primer edil fue, asimismo, crítico con que no se adecuase un espacio destinado a las bicicletas de alquiler. Subrayó que, pese a ser un albergue juvenil, el edificio cuenta con varios espacios que pueden externalizarse tanto para una empresa de turismo activo como para la hostelería. «Contamos aquí con una empresa que alquila bicicletas y aprovecha el potencial de la Vía Verde. Esta empresa está situada en el casco urbano. No entendemos cómo no se ofreció la posibilidad de que se ubicase en un espacio que actualmente cuenta con una barra y unos sofás y que no cumple con su función», añadió. No obstante el primer edil reconoció que la puesta en marcha del albergue supuso un antes y un después para la localidad y que debería de ser «referente» en toda la Vía Verde. Asimismo, recordó que la vecina Horta de Sant Joan está estudiando rehabilitar las dos antiguas estaciones situadas en su término municipal. Estas son las de Arnes-Lledó y la de Horta de San Juan.

El albergue Estación Rural de Interior de la Comarca del Matarraña ocupa la antigua Estación de Ferrocarril de Cretas que estuvo operativa hasta la clausura del ferrocarril La Puebla de Híjar-Tortosa, conocido como el Val de Zafán y también como «El Sarmentero». Las instalaciones ocupan el antiguo edificio de viajeros, el muelle de carga, los lavabos y las viviendas asociadas de los ferroviarios. Las obras de esta vía comenzaron entre La Puebla de Híjar y Alcañiz en 1882. Tras incontables vicisitudes no fue hasta 1941 cuando el ferrocarril llegó a Tortosa. Tampoco se concluyó el proyecto ya que la idea original incluía que los raíles llegasen hasta el puerto de San Carlos de La Rápita. La vía fue cortada en 1973 tras el hundimiento de un túnel y comenzó a desmantelarse en los años 90.