Teruel crece en exportaciones y fija su tasa de paro tres décimas por debajo de la media aragonesa

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel en colaboración con la Fundación Basilio Paraíso y con el apoyo de Ibercaja, ha presentado este jueves el Informe Económico de Aragón 2025. Se trata de un estudio que analiza la evolución de la economía aragonesa durante el último año, con especial atención a la situación, fortalezas y desafíos de la provincia de Teruel.

El informe refleja una economía aragonesa que mantiene un crecimiento positivo, situado entre el 2,5% y el 3%, aunque a un ritmo más moderado que en ejercicios anteriores y en un contexto internacional marcado por la incertidumbre geopolítica y comercial.

Teruel destaca por el dinamismo de su sector exterior, con unas exportaciones que alcanzaron los 503,8 millones de euros en 2025, un 10,92% más que el año anterior, frente al descenso del 6,85% registrado en el conjunto de Aragón. No obstante, el importante crecimiento de las importaciones, del 39,79%, ha reducido el superávit comercial provincial hasta los 71,7 millones de euros, manteniendo un saldo positivo frente al déficit comercial de la Comunidad Autónoma.

En cuanto al tejido empresarial, la provincia cuenta con 8.642 empresas, que representan el 10,2% del total aragonés, aunque registra un ligero descenso respecto al ejercicio anterior. La estructura empresarial continúa caracterizándose por el predominio de autónomos, microempresas y negocios sin asalariados, que representan el 95,88% del total provincial.

En el ámbito laboral, la provincia presenta una tasa de desempleo del 7,4%, inferior a la media aragonesa del 7,7%, y cuenta con 61.100 personas ocupadas. Sin embargo, el estudio advierte de una reducción de la población activa y de la tasa de empleo, poniendo de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en la atracción y retención de talento.

Tejido empresarial con grandes oportunidades

El presidente de la Cámara de Comercio de Teruel, Antonio Santa Isabel, ha destacado que «nuestra provincia cuenta con un tejido empresarial que demuestra su capacidad para competir, exportar y generar oportunidades. El reto ahora es conseguir que las inversiones previstas se traduzcan en actividad económica, empleo estable y nuevas oportunidades para nuestras empresas y para el conjunto del territorio».

Entre las principales oportunidades de futuro, el informe identifica el desarrollo de proyectos estratégicos vinculados a la industria aeroespacial, la energía, los centros de datos, la agroalimentación, la movilidad y el turismo, así como el potencial de programas de inversión como el Fondo de Transición Justa y Lanza Teruel. En este sentido, la Cámara considera fundamental que las pequeñas y medianas empresas turolenses puedan incorporarse a las cadenas de suministro de los grandes proyectos, favoreciendo que las inversiones tengan un impacto real y duradero sobre la economía provincial.

«Tenemos por delante oportunidades importantes, pero para aprovecharlas necesitamos infraestructuras competitivas, suelo industrial, vivienda, formación adaptada a las necesidades de las empresas y una apuesta decidida por el talento. El crecimiento económico debe llegar a toda la provincia y contribuir a fijar población», ha señalado Santa Isabel.

La Cámara de Comercio de Teruel reafirma así su compromiso de seguir trabajando para impulsar la competitividad empresarial, la internacionalización, la atracción de inversiones y el relevo empresarial, acompañando a las empresas en sus procesos de crecimiento y transformación y contribuyendo al desarrollo económico y social de la provincia.