Jessica Fernández, directora Aragón Emprende: «Las mujeres lideran el 60% de los nuevos emprendimientos en la provincia»

La directora de la Fundación Aragón Emprende, Jessica Fernández, ha participado este jueves en la jornada organizada por el Instituto Aragón de la Mujer, en Technopark (Alcañiz), con motivo del Día Internacional de la Mujer Rural.

En la provincia de Teruel y en cuanto a mujeres emprendedoras, ¿los números son positivos?

Son muy positivos y casi paritarios, según los datos del informe GEM, que es un informe que mide cómo está el emprendimiento en una región. El 53% de los nuevos emprendimientos son liderados por hombres y el 47% por mujeres, una brecha que, además, vemos que tiende a cerrarse cada año. Además, son datos muy positivos, sobre todo, los del medio rural, donde el 60% de los nuevos emprendimientos en pueblos de menos de 500 habitantes, que son sitios muy pequeños, son liderados por mujeres. Ellas, asimismo, ya son líderes en muchos sectores como las casas rurales, donde representan el 55 %. La tendencia es positiva.

¿Qué otros sectores los favoritos a la hora de emprender?

Hay una tendencia muy grande en torno a que las mujeres van tomando más posición en el sector primario, que es un sector tradicionalmente muy masculinizado. De hecho, en el 20% de las explotaciones de Teruel ellas ya son titulares. Puede parecer poco, pero es el doble que la media en Aragón. En este sentido, han crecido exponencialmente en los últimos diez años y destaca que muchas de ellas son mujeres jóvenes de menos de 40 año, algo clave para el relevo generacional de un sector tan castigado y tan necesario a la vez como es el sector primario.

¿Qué factores están influyendo en este cambio?

El conocimiento que tenemos desde las administraciones de que hay que intervenir y generar las oportunidades para que todas aquellas mujeres que quieran quedarse en sus pueblos puedan desarrollar allí sus proyectos de vida. Cada vez se acercan más al territorio los recursos que son más fácilmente asequibles en los entornos urbanos y las administraciones trabajamos para acercar esos recursos y esas posibilidades a los entornos rurales.

Desde la Fundación Aragón Emprende, ¿cuáles son esos recursos que ponen a disposición de las emprendedoras?

Tenemos programas como ‘Trama’, con el que pretendemos ayudarlas con unos expertos técnicos que les asisten a la hora de poner en marcha sus proyectos. Del mismo modo, pueden tener asistencias técnicas, formación, tutorización y acompañamiento, igual que lo damos en Zaragoza capital. Los acercamos al territorio para que ellas tengan las herramientas y el conocimiento necesario para que puedan iniciar sus proyectos con garantías.

¿Cuáles son las dificultades que suelen encontrarse a la hora de empezar sus proyectos?

Son muy variopintas, pero yo resaltaría tres. La primera está relacionada con el liderazgo y la manera de ejercerlo, sobre todo, en sectores más masculinizados, allí les cuesta más porque la manera de ejercer liderazgo en mujeres es distinta que en hombres. Cuando se mueven en entornos muy masculinizados hay que trabajar herramientas a muchos niveles. Luego, está la culpa, aunque parezca mentira. Cada vez el reparto del peso del hogar es más equitativo, pero nos encontramos en los proyectos liderados por mujeres que ellas tienen que luchar contra esa culpa de no estar en casa, pese a tener una red de apoyo y un entorno que las impulsa. Y, por último, está el aislamiento. Consideramos que es muy importante que haya una red que pueda sostener esos proyectos para que, más allá de la ayuda puntual que ofrecemos con nuestros programas, puedan sobrevivir y puedan seguir apoyándose. Desde Trama, una de las líneas de trabajo que, por ejemplo, se está impulsando es la generación de oportunidades que favorecen el arraigo.

¿Qué oportunidades ofrece la provincia de Teruel?

A través de este programa vamos a impulsar dos tipos de proyectos. Por un lado, los vinculados con el emprendimiento, todas aquellas que tienen una nueva idea de negocio; y por otro aquellas que quieran tener un proyecto de vida en su pueblo. Para ello, lo que vamos a hacer es identificar nichos de oportunidad, y eso dependerá mucho del sector económico predominante de la zona o de aquellos que podamos identificar a través del trabajo con ellas. Para ello, pondremos a su disposición unos expertos técnicos que les ayudarán a hacer un itinerario de crecimiento que les permita alcanzar ese objetivo final.

La jornada en Technopark, ¿fue un punto de encuentro?