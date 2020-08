Gloria Blanc es la nueva alcaldesa de Monroyo

La socialista Gloria Blanc es desde el jueves la nueva y primera alcaldesa mujer de Monroyo. El ayuntamiento de la localidad ha nombrado en la sesión plenaria que ha tenido lugar por la noche a la monrogina como nueva alcaldesa tras la renuncia del hasta ayer alcalde, José Ramón Guarc. La renuncia del anterior primer edil vino motivada tras el acuerdo alcanzado en la agrupación del PSOE de la localidad antes de las elecciones municipales que tuvieron lugar en mayo de 2019 y en la que salió elegido por segunda vez consecutiva.

Guarc manifestó entonces que, por motivos personales y profesionales, no quería concurrir como cabeza de lista. Sin embargo desde la agrupación se le instó a estar el primer año e ir poco a poco compartiendo responsabilidades de alcaldía con la hasta ayer concejal Blanc. El ya ex-alcalde no dejará el ayuntamiento y continuará como concejal. «Somos un equipo y así continuaremos siéndolo. En mi caso manifesté que por mis proyectos laborales y personales me resultaba muy difícil continuar y así lo acordamos», explicó Guarc.

La finalización de la N-232, las obras en la montaña de La Mola y la construcción de los nuevos depósitos son algunos de los principales proyectos por los que Guarc, tal y como apuntó, ha «peleado» en los últimos años. Lo cierto es que pese a que la decisión estaba consensuada y meditada, lo cierto es que el ya ex-alcalde hace un balance muy positivo de sus 5 años como alcalde y ha manifestado sentirse «muy agradecido» por todos los vecinos y por haber podido trabajar para su municipio, del que se confiesa un enamorado. «Es una experiencia muy enriquecedora y estoy muy agradecido a todo el pueblo. Especialmente uno se alegra cuando ve que hay gente que actúa como lo que somos, una familia», añadió Guarc. En la parte negativa, sin embargo, el ahora edil cree que el ciudadano, especialmente de los municipios pequeños, debe ver al ayuntamiento como un organismo propio, de todos, y no como «algo ajeno».

Por su parte la nueva alcaldesa ha afirmado sentirse muy ilusionada por ser la primera mujer alcaldesa de Monroyo. De igual modo ha manifestado que se siente muy respaldada por todo el equipo con el que arrancaron la legislatura y cree que habrá que trabajar por mantener todos los servicios en la localidad. «Estoy muy ilusionada y tranquila porque sé que voy a tener el respaldo de José Ramón y de todo el equipo. Además me congratula ser la primera alcaldesa de mi localidad», afirmó Gloria Blanc.