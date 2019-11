Gloria Serrat: «No quería ser alcaldesa, pero ahora es un orgullo para mí»

¿Habías tenido vinculación con la política?

No había tenido nunca vinculación política con ningún partido político. El hecho de que yo sea alcaldesa obedece a que cuando hubo que formalizar las listas electorales tan solo se presentó un candidato por cada una de las dos únicas listas provisionales que se conformaron. Nadie quería formar parte de las listas y teníamos la presión de que, de no presentarse nadie, podía ser una gestora la que directamente entrase en el ayuntamiento. Finalmente recurrimos al sistema que se venía utilizando hace décadas en La Portellada. El Ayuntamiento anterior convocó a todo el pueblo a una reunión para decidir quién se presentaba. En esta ocasión a mí me tocó formar parte de la lista del PP como independiente y finalmente en las últimas elecciones municipales, que aquí son mediante listas abiertas, salí elegida. Es un sistema que dejó de hacerse unos años y en esta ocasión como el pueblo no encontraba a nadie que se quisiera presentar, se tuvo que recurrir a esta solución.

¿Y cómo encajas aquel 26 de mayo saber que te han elegido a ti?

Yo no quería ser alcaldesa. Cuando hicimos esta primera votación y salimos los candidatos que finalmente nos presentamos a las elecciones lo cierto es que llegamos a pedir a nuestras familias el voto para cualquiera de los demás candidatos. Finalmente he de reconocer que no es que me tomase mal el hecho de haber sido elegida como alcaldesa aquel 26 de mayo pero ni mucho menos lo busqué. Los primeros días vi toda la responsabilidad que conllevaba y lo pasé un poco mal. Sin embargo todo eso ha cambiado. Me siento muy apoyada y respaldada por todos los vecinos de La Portellada. No he recibido más que colaboración y voluntad de cooperar por parte de todos mis vecinos y la gente está confiando en nosotros. Y ello me parece muy bonito ¡Estamos muy contentos! Lo más importante es escuchar a la gente e intentar resolverles sus problemas. Cuando algún vecino me dice algo, yo me lo apunto y lo tramito.

¿Se podría decir que ahora estás más contenta de ser alcaldesa gracias a este apoyo de tus vecinos?

Sí, totalmente. Como te he dicho somos un pueblo muy hermanado y cuando desde el ayuntamiento hemos tenido alguna cuestión o algún problema, lejos de dificultarnos las cosas, los vecinos nos han ayudado. Desde el electricista que conoce las distintas instalaciones, al albañil que sabe cómo se hizo una obra y un largo etcétera…

¿Cuál es tu ocupación laboral?

Soy asistente social y desde que vine a La Portellada llevamos, junto a mi marido, una explotación ganadera de cerdos.

¿Cuál es su vinculación con La Portellada?

Desciendo de casa Lo Gaité. Mi abuelo y mi bisabuelo fueron los alguaciles del pueblo. Este es un pueblo agrícola y ellos apenas tenían tierras, eran de una familia humilde, pero tenían ese oficio. Mi padre fue ayudante del secretario del consistorio hasta que tuvo que emigrar a Barcelona junto a toda su familia, ciudad en la que nací. Finalmente con poco más de 20 años vine a vivir aquí, me casé y tengo ahora dos hijas que se han ido a estudiar pero que creo que terminarán volviendo al pueblo ¡No cambio la vida que tengo aquí! Soy portillense y siempre he tenido claro que quería vivir aquí, pero soy nacida en Barcelona y por tanto soy catalana. Y he de decir que me da muchísima pena todo lo que estoy viendo en los últimos días con todo este tema independentista, el procés y toda la fractura que se está creando en la sociedad.

¿Lo ha vivido directamente?

Durante estas últimas semanas he tenido que ir muchos días a Barcelona para estar con mi padre, que falleció hace pocos días. Afortunadamente no me he visto afectada por las movilizaciones, pero veo una división y una fractura enormes. Repito, me da muchísima pena…

Como catalana ¿Cómo ve usted la solución?

La solución viene de que los políticos hagan política y solucionen el problema. Hay que dialogar y dejar de enfrentar a la gente. Todo lo contrario a lo que se ha hecho y lo que están haciendo. Es así de sencillo pero debe de ser muy difícil que los políticos hagan política.

No has sido política pero sí que te ha gustado implicarte en las asociaciones...

Así como nunca he tenido vinculación política, sí que la he tenido en las distintas asociaciones de La Portellada. Desde muy joven me impliqué, junto con mis amigos, en la banda de música, en la celebración de la primera fiesta de la Castañada hace más de dos décadas, en la comisión de fiestas, en el grupo de teatro y en multitud de actividades. Es muy bonito que buena parte de todo aquello se mantiene hoy con la participación de vecinos de todas las edades. Especialmente me involucré en la asociación de mujeres, que somos la parte más emocional en una familia.

¿Cuáles son tus aficiones?