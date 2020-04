El Gobierno de Aragón no dará valor sanitario a las pruebas diagnósticas de Valderrobres

El Gobierno de Aragón no dará valor sanitario a las pruebas diagnósticas que ha realizado este martes al Ayuntamiento de Valderrobres a todos los residentes y trabajadores de la residencia municipal aunque no ha concretado cuándo se realizarán a la capital del Matarraña algunos de los 28.000 test rápidos que el Gobierno Central puso a disposición de Aragón el lunes para optimizar el uso de las pruebas PCR (más escasas pero las más fiables).

Así lo ha puesto de manifiesto este martes el departamento de Sanidad en la rueda de prensa informativa diaria del ejecutivo autonómico, en la que ha defendido su gestión en la última semana. Todo ello después de que la situación se haya descontrolado y el centro ya sume 16 contagiados y 3 fallecidos al considerar como válidos únicamente los que lleva a cabo el sistema sanitario. «No hay valor sanitario en los test que se compren a nivel particular. Solo los del sistema sanitario y Salud Pública tienen valor para nosotros», ha manifestado la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Pilar Ventura.

Desde el departamento han afirmado «entender» todas las situaciones aunque han apuntillado que algunas decisiones se han tomado basadas en el «miedo» y angustia; y han recomendado a otros ayuntamientos que quieran seguir la estela de Valderrobres que no entren en el mercado especulativo. «Queremos alertar de que hay un mercado privado que en algunos aspectos se está manifestando como un mercado especulativo, que está cobrando por algunas pruebas precios desorbitados y que hay que ser cautos en entrar en este tipo de ofertas especulativas», ha declarado Francis Falo, director general de Salud Pública del Gobierno de Aragón.

«Llevamos varios días trabajando en la residencia de Valderrobres, se han hecho PCR a muchos residentes y profesionales, se han trasladado a 6 residentes que se han llevado a residencias intermedias y desde un punto de vista de análisis de esa residencia yo creo que hay una buena imagen», ha añadido Falo, quien ha concluido «pidiendo» a los Ayuntamientos e instituciones «cautela» porque en la mayor parte de los casos no van a contribuir, a su juicio, a tener «una mejor fotografía de la situación».

Indignación y malestar en Valderrobres

El malestar y la indignación no se han hecho esperar en Valderrobres donde ya se sentían muy molestos tras suplicar a DGA hace nueve días a tomar medidas excepcionales para parar lo que entonces era un primer foco de contagio.

Los resultados de los PCR que se han llevado a cabo a residentes y personal sanitario estarán, como tarde, este miércoles por lo que podrán comenzar a actuar conociendo quienes están infectados y quiénes no. “Si la preocupación es que no contabilicen en estadísticas los PCR que hemos hecho hoy, a mí lo que realmente me importa es salvar vidas”, dijo el alcalde de Valderrobres, Carlos Boné.

Recordó que las pruebas se solicitaron a la consejería de Sanidad por carta y que adquirirlas por su cuenta ha sido la única alternativa que le ha quedado al Ayuntamiento. “No las hemos comprado por capricho. Siguiendo indicaciones y protocolos pasamos de 3 casos a 16 y ha muerto gente, ¿Qué quieren que hagamos?”, lamentó Boné.