Gregorio Briz: «La nueva Ley de Movilidad Sostenible debería tener en cuenta la financiación interurbana y no solo la urbana»

Hablamos del Mapa Concesional de Transportes. ¿Cuáles son sus principales ejes de acción?

El objetivo es modernizar el transporte público y hacer que eso ayude a la vertebración del territorio. Esto hará posible que la movilidad sea un derecho y que la mayoría de los aragoneses tengan transporte público para trasladarse a los puntos más necesarios para su vida diaria. Nuestro planteamiento es claro: que la mayoría de los aragoneses no tengan que depender del transporte privado. Si las personas tienen acceso a los servicios es más difícil que abandonen su lugar de residencia habitual. También queremos mejorar ese servicio para que puedan llegar lo antes posible a los núcleos tractores que albergan, por ejemplo, el centro de salud, hospitales o cabeceras comarcales o provinciales. También queremos hacer un transporte inclusivo, para que los segmentos más vulnerables -personas mayores o jóvenes que no tienen transporte privado- tengan unas tarifas más bajas y unos descuentos importantes. Vamos a intentar aplicar las nuevas tecnologías así como el transporte bajo demanda. A todo esto hay que sumar la renovación de la flota en pro de la sostenibilidad, porque queremos cumplir con la descarbonización como marca Europa. En resumen: garantizar el derecho a la movilidad en un transporte eficiente, accesible -desde el punto de vista económico y personal-, cómodo y seguro, sostenible y que cuente con las nuevas tecnologías para ofrecer al usuario toda la información necesaria.

Respecto al transporte bajo demanda, ¿cómo funcionará?

En Aragón tenemos cerca de 50.000 kilómetros cuadrados y una población bastante diseminada. Contamos con 1.623 núcleos de población. Hasta a algunos no vamos a poder llegar, a unas mil personas no podremos llegar, pero al resto de núcleos llegaremos con los servicios públicos de transporte. ¿Qué puede ocurrir? Que a una población de algo más de 10 habitantes el autobús vaya los miércoles para ir al centro de salud y que ese día nadie necesite ir. A través de un proceso de digitalización que tenemos que ir aplicando alguien podrá avisar de que ese día no es necesario el servicio, pero sí otro día que deberá notificarse con tiempo. Vamos a intentar ir a recoger al usuario cuando lo pida y sea necesario, cuando no lo sea ese transporte llevará su ruta y no parará en esa población. Eso únicamente será así en los núcleos más pequeños porque en líneas generales los autobuses tendrán un recorrido con paradas en todos los pueblos establecidos. De esta manera no tendremos que malgastar fondos ni recursos que no son necesarios, además los operadores podrán contratar taxis de la zona para dar este servicio, que será mucho más reducido.

¿Podemos decir que con el nuevo Mapa Concesional los pueblos más pequeños salen ganando?

Sin duda alguna. Quiero dar algunos datos: de 1,3 millones de habitantes que estamos en Aragón hasta ahora hay 20.000 que no tenían servicio de transporte público. Hay muchas poblaciones que van a tener ese servicio con este nuevo Mapa, al menos un día a la semana podrán ir hasta su centro de salud de referencia. Es decir, hasta ahora el derecho a la movilidad no existía para muchos aragoneses y ahora lo vamos a conseguir. En todo caso el Mapa se podrá revisar si hay una necesidad de transporte. Creo que va a haber un antes y un después; es una mejora importante. Se van a invertir 20 millones anuales en el transporte público porque en Aragón el transporte es deficitario. Además, cabe destacar que ahora que el Estado ha planteando su Mapa Concesional, todos los tráficos internos que hacían las expediciones estatales las hemos hecho nuestras desde el Gobierno de Aragón. Vamos a cubrir todos los tráficos internos que hasta ahora se encargaba el Estado.

Respecto al borrador del Mapa Estatal, ¿el objetivo es que Aragón cubra las carencias? ¿Qué hay entonces de la financiación?

Efectivamente. El nuevo planteamiento del Mapa Concesional del Estado va a recortar las paradas en muchas localidades excepto en las que tengan un número de habitantes adecuado o sean un punto estratégico. Se van a reducir las paradas en 151 localidades. No obstante, nosotros previendo esta situación les decíamos que nos hacíamos cargo de los tráficos internos y así solucionaremos los problemas de Aragón respecto a los servicios estatales. Con este nuevo Mapa podemos dar solución a bastantes poblaciones en las que no parará la prestación del servicio, unas 68, pero habrá algunos casos en los que podremos solucionarlo a través de trasbordos. Es decir, que cuando el autobús estatal no pare en su pueblo nosotros podremos poner servicio que lo lleve hasta allí. Pero también hay casos, unas 22 o 23 paradas, que se tratan de tráficos entre Comunidades Autónomas y nosotros no podremos hacer nada porque no podemos hacer servicios a otras comunidades. Ante eso lo que queremos pedir es que haya paradas facultativas en sitios estratégicos y sensibles. Otro caballo de batalla es que en la nueva Ley de Movilidad Sostenible tenga en cuenta la financiación interurbana, porque estos tráficos internos de los que nos hacemos cargo los vamos a financiar con dinero público aragonés, por lo tanto no estaría mal que el Estado fuera sensible y nos financiara parte de esos 2 o 3 millones de euros que cuestan. Por lo tanto, estamos haciendo un estudio serio y riguroso para ver cómo van a quedar todas las poblaciones y en las reuniones bilaterales que supuestamente vamos a tener con el Mitma podamos plantearle todas estas cuestiones. Es un tema sensible, si no hubiera habido un Mapa Concesional en Aragón el problema hubiera sido grande: 151 poblaciones se quedarían sin transporte público.

El Mapa Autonómico se concreta en un total de 19 contratos. No obstante, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón ha paralizado de forma cautelar el macroconcurso de las líneas de autobús interurbano y metropolitano de Aragón. ¿Cómo tomáis esta noticia desde el Departamento?

Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad. Hay que situar las cosas en su sitio. Hay un recurso previo ya con los proyectos de explotación en el Tribunal de Justicia de Aragón donde no hubo cautelares y donde se planteó que el procedimiento seguía, y por eso se han hecho los pliegos y su licitación. Lo que ocurre es que el procedimiento dice que puede haber también un recurso en tanto en cuanto la administración plantea una licitación. Entonces se ha presentado ese recurso ante el Tribunal de Contratos de la Administración de Aragón y es bastante normal y rutinario que mantengan la posibilidad de dos meses de suspensión para estudiar con calma esos recursos. El Tribunal de Contratos lo que ha hecho es decir: esto son los recursos, tengo dos meses para estudio y contestación y si no contesta, se desestiman. Esto lo contemplábamos también como posibilidad. El 13 de julio se cumple la fecha y veremos la respuesta ante esta situación. Si el Tribunal desestima lógicamente continuaremos con el procedimiento y adjudicaremos este año los contratos. Por cierto, es muy interesante el siguiente dato: se ha recurrido por parte de la asociación de empresas, empresas, comités… pero hay 55 empresas que se han presentado a la licitación. No deja de ser paradójico: pongo recursos pero sí que me presento. Si tan mal equilibrio financiero hay y tantos problemas no tendría ese nivel de concurrencia. En todo caso es algo que preveíamos que podía ocurrir. Nosotros estamos tranquilos porque esos mismos recursos se presentaron en los tribunales ordinarios y los jueces han dicho que el procedimiento sigue. Nosotros esperamos que desde el punto de vista administrativo los pliegos tengan todas las rendiciones y la corrección deseada y podamos seguir con el procedimiento, sobre todo porque es bueno para los aragoneses. Cualquier cosa que complique esto o interrumpa hará que no podamos desarrollar todo lo que estamos hablando: estaremos en unas concesiones que son más de 100, obsoletas, sin hacernos cargo de los tránsitos estatales, con todo lo que eso supondría. Hay que reflexionar sobre todo lo que hay en juego.

¿Podría retrasar esto la puesta en marcha del nuevo Mapa?