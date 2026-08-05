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05 AGO 2026|

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Guardia Civil desplegará un amplio dispositivo de vigilancia en carretera con motivo del eclipse del 12 de agosto

El operativo se desarrollará las jornadas previas, el día del fenómeno y la fase de posterior retorno. El principal objetivo será velar por la seguridad vial

Reunión de coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad celebrada este miércoles / Guardia Civil
Reunión de coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad celebrada este miércoles / Guardia Civil

La COMARCA05 08 2026

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Eclipse 2026

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La Guardia Civil de Aragón reforzará la vigilancia en las principales vías de comunicación y regulará la circulación en los accesos a los puntos de mayor afluencia de la provincia de Teruel durante el día del eclipse solar del 12 de agosto. Además, un amplio dispositivo trabajará para prevenir conductas que puedan comprometer la seguridad, como las detenciones indebidas de vehículos en la calzada, estacionamientos irregulares o la ocupación de lugares no habilitados.

El dispositivo de seguridad se desarrollará durante las jornadas previas, el día del eclipse y la fase posterior de retorno, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana, la seguridad vial y dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia. El principal eje del operativo será la seguridad vial ante el previsible incremento de desplazamientos por carretera y la concentración de vehículos en zonas de observación.

El delegado del gobierno de España en Aragón ha mantenido este miércoles una reunión de coordinación con el general jefe de la Zona de Aragón, jefe del Sector de Tráfico y los jefes de las Comandancias de la Guardia Civil de Zaragoza y Teruel, sobre dicho dispositivo. Para el mismo se contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, USECICs, GREIM, Servicio Aéreo, Equipo PEGASO y otras especialidades presentes en esta Comunidad Autónoma, las cuales reforzarán la vigilancia para garantizar la seguridad pública y el mantenimiento del orden.

Por parte de SEPRONA se prestará especial atención a la reciente normativa sobre prevención de incendios recogida el Decreto Ley 2/2026, de 29 de julio, del Gobierno de Aragón, para la prevención y anticipación de emergencias como consecuencia del eclipse solar.

El objetivo es que la coordinación de la Guardia Civil con otros cuerpos policiales, servicios de emergencias y administraciones locales sirva para ofrecer una respuesta integral y con vocación de eficacia durante el desarrollo de este evento.

En ese sentido, la Guardia Civil recuerda la importancia de planificar los desplazamientos con antelación, respetar en todo momento las indicaciones de los agentes, estacionar únicamente en los lugares habilitados y evitar cualquier comportamiento que pueda poner en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

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