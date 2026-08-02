Alcañiz ensaya el eclipse del 12 de agosto: «No volverá a ocurrir algo igual hasta el año 2180»

Los nervios y la expectación ante el eclipse del 12 de agosto son cada vez mayores entre los vecinos del Bajo Aragón Histórico. Y no es para menos: la última vez que se produjo uno similar fue en el año 1905, y el próximo será dentro de 154 años, en 2180. "No queda nadie vivo de quienes lo vivieron y tampoco estaremos aquí para el próximo. Es algo único", explican desde la Asociación Astronómica del Bajo Aragón.

Estos últimos días previos son muchos los que ya empiezan a imaginarse cómo se vivirá el fenómeno. Algunos vecinos, de hecho, aprovecharon este fin de semana para realizar un simulacro del eclipse en Alcañiz. Se reunieron en el Cabezo del Cuervo, uno de los lugares en los que se verá a la perfección y hasta el que llegaron de lo más preparados: sillas, esterillas, telescopios... Algunos incluso se llevaron hasta un kebab para cenar mientras disfrutaron del atardecer. "Esperamos poder verlo bien", "¿Empezará como el atardecer de hoy?" o "Ya veremos si podemos hacer alguna foto que valga la pena" fueron algunas de las frases que pudieron escucharse durante la tarde.

Los integrantes de la Asociación Astronómica del Bajo Aragón, en colaboración con el Ayuntamiento, fueron los encargados de liderar este simulacro con el que respondieron a las dudas del público y contaron varias curiosidades ligadas al eclipse. "El atardecer de ese día será poco corriente. Va a tener un color metálico, no anaranjado. Además de ver el eclipse, también lo sentiremos", explicó Juan Antonio Mir, uno de los integrantes de la asociación.

La provincia de Teruel y más concretamente el Bajo Aragón Histórico serán algunas de las zonas más privilegiadas para contemplar la oscuridad del fenómeno. Es por ello que mientras se produzca también pueden ocurrir otros factores, como una ligera bajada de temperaturas, brisas y hasta el hecho de que los animales dejen de hacer ruido. De hecho, este último detalle es lo que más sorprendió a quienes vivieron el eclipse de 1905.

El avistamiento de la corona solar también será de lo más impactante. Se trata de la capa más externa del Sol, imposible de ver si no es durante un eclipse. "También es probable que podamos disfrutar de alguna perseida en plena tarde, porque ese día coincide con el pico de la lluvia de agosto", añadió Mir. En cuanto al destino donde mejor verlo, hay diversos para elegir, aunque desde la asociación recomendaron evitar conducir por el gran tráfico previsto en las carreteras para ese día.

Las gafas se deben quitar para la totalidad

Durante el simulacro se lanzaron dos consejos de gran importancia. El primero, que hay que proteger la vista y seguir las indicaciones. En ese sentido, es importante saber que las gafas deben quitarse cuando sea el pico máximo de la totalidad, porque "de lo contrario, no veremos nada". "Son para la parcialidad", concretó Mir. La asociación repartió ejemplares para todos los asistentes, e indicó que lo ideal es irsélas quitando y poniéndolas nuevamente conforme avance el fenómeno. Para ello, recomendaron la aplicación móvil Allande Stars, la cual indica cuando mantener o no las gafas. Además, también animaron a proteger las cámaras de los móviles para evitar que se estropeen.

El otro gran consejo resulta mucho más simple: "hay que disfrutarlo". "No perdamos el tiempo haciendo fotos o vídeos. Ya habrá profesionales que lo harán mejor que nosotros y ya las podremos ver. Lo importante es vivir el momento, porque es único", concluyó Mir.

Justo después de la charla, los asistentes fueron pasando uno a uno por los telescopios de la asociación para visualizar el sol en un atardecer que anticpaba lo que se va a vivir el 12 de agosto. La asociación lleva meses trasladando todos los consejos que dieron a conocer en colegios y diferentes charlas con el objetivo de que toda la población esté lo más preparada posible para el fenómeno.