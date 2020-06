El Guardia Civil herido en Muniesa por el Rambo de Requena no llevaba chaleco antibalas

El Guardia Civil de Loscos herido de bala en Muniesa este lunes por el Rambo de Requena no llevaba chaleco antibalas seguín han confirmado fuentes de la Benemérita. Ahora, se investiga si no se lo había puesto por decisión personal o porque no existe dotación en la unidad para los agentes de seguridad ciudadana. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) reclama chalecos individuales para todos los agentes, una reivindicación casi histórica que de momento y después de dos años y medio de que Igor el Ruso asesinara a dos compañeros no se cumple.

Recordar lo que pasó el 14 de diciembre de 2017 en Andorra y hacer comparaciones es inevitable 24 horas después de la detención del Rambo de Requena este lunes. Aquel día los guardias asesinados Víctor Romero y Víctor Caballero sí llevaban chaleco antibalas. Ahora bien, el de Caballero ni si quiera era de su talla. Quien sí participó en la búsqueda de Igor el Ruso a pecho descubierto fue el ganadero asesinado, José Luis Iranzo.

Desde la AUGC, su portavoz en Teruel, Cristóbal Soria, ha destacado que «hay dinero para muchas cosas, pero no para medios de protección individual» y ha comparado el caso con la falta de equipos de protección individual (EPI) frente a la covid-19, «incluso con las mascarillas».

Si bien es cierto que el dispositivo policial fue el adecuado en esta ocasión, el Bajo Aragón Histórico se pregunta cómo en pleno estado de alarma un huido de la justicia pudo atravesar desde el interior de Valencia una provincia que es dos veces y medio el País Vasco en extensión.

Tanto desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) como desde los municipios se sigue exigiendo que el medio rural cuente con más presencia policial para evitar que se convierta objetivo de las bandas organizadas o en refugio de bandoleros como ha sido el caso.

«Se ha hecho lo que se tenía que hacer, ni más ni menos, que era montar un dispositivo acorde a la gravedad de los hechos», reflexiona el alcalde de Andorra, Antonio Amador. «Aunque sea una provincia tranquila hemos aprendido que cuando hay un tiroteo hay que actuar con la máxima contundencia y no dejar a unos pocos agentes solos», ha señalado el portavoz de la AUGC en Teruel, Cristóbal Soria. «Ayer se hizo lo que se tenía que hacer, simplemente. Batir la zona hasta capturar al delincuente. Y no como en diciembre de 2017 tras dos tentativas de asesinato, cuando no se activó ni siquiera la alerta en la Comandancia», ha añadido.

Este lunes se demostró que movilizar a equipos de todos los departamentos de la Guardia Civil apenas cuesta unas horas por lo que se sigue sin entender por qué no se actuó de la misma forma hace dos años y medio. «Hubo dejadez de funciones en 2017, lo tienen que reconocer y darnos respuestas», incide Luisma Alquézar, uno de los portavoces de los Amigos de Iranzo. En ese sentido ha recordado que todavía están esperando a que delegación del Gobierno responda a las 87 preguntas que registraron primero ante el Gobierno del PP y después ante el PSOE. «El despliegue de ahora lo que hace es dejar más en evidencia a los que no hicieron nada tras el 5 de diciembre en Albalate. Y también deja ahora en evidencia a los que están por tapar lo que no se hizo», escribió el colectivo en Twitter tras la detención del Rambo de Requena.

Los amigos del ganadero vuelven a pedir a todos los partidos políticos a crear una comisión de investigación para responder todas las preguntas y depurar responsabilidades y también volcarse con la seguridad en el medio rural.