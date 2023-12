Guía: «Ser hijo de un alcalde te marca. Mi padre es mi referente político y mi madre, el vital»

¿Cómo entró en política?

Mi trayectoria viene de muy joven. Empecé con 16 años en las Juventudes Socialistas y con 18 entré en el partido. Mi padre Isidro fue alcalde de Andorra durante 20 años y esa tradición socialista fue lo que me motivó a mí a seguir.

¿Qué recuerda de esos primeros años?

Era algo motivador y te sentías un poco más mayor y responsable de lo que realmente eras.

Y ahora, décadas después, decide optar a la alcaldía, ¿por qué?

A finales del año pasado hubo renovación de la ejecutiva local del PSOE en Andorra y les comenté a mis compañeros que si asumía la secretaría general quería optar a las primarias.

¿Se lo había planteado años atrás?

Llevaba tiempo en contacto con militantes de la agrupación y coincidíamos en que en estos últimos cuatro años no veíamos lo que era realmente el partido. Decidimos darle una vuelta.

Desde que asumió el cargo, ¿ha pensado alguna vez que la comparación con su padre podría condicionarle?

Quien a sus padres se parece honra le merece (risas). Pero es verdad que como él hizo tanto por Andorra es una presión añadida. Durante su mandato el pueblo estaba naciendo y él tuvo una capacidad de trabajo tremenda. De hecho, la mayor parte de los edificios municipales e infraestructuras fueron obra suya. Es un acicate para intentar emularlo pero también una presión si no llegas a los objetivos.

Podría decirse que su padre es un referente para usted.

Sin lugar a dudas. Políticamente lo es. Y el referente vital es mi madre.

¿A qué se dedicaba antes de entrar en el Ayuntamiento?

El último trabajo que tuve fue como profesor de Historia en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Huesca. Soy historiador de formación pero he estado en muchos sectores. He sido técnico comercial, encargado de obra y también celador en el Salud.

¿Y cómo llegó la oportunidad de dedicarse a lo que había estudiado?

Estaba en listas para ser profesor, pero siempre me quedaba a las puertas. Con la pandemia hubo desdoblamiento de clases y entonces me llamaron. Estaba trabajando en el Hospital de Alcañiz, pero me fui a Huesca.

¿Disfrutaba el trabajo?

Bastante, y lo echo de menos.

¿Ha regresado a Andorra a vivir?

Realmente siempre he vivido en Andorra, aunque trabajara fuera. Y si no podía dormir en casa entre semana he vuelto cada fin de semana.

Tiene mucho vínculo con su pueblo.

Soy muy andorrano. El nacer y ser de aquí te hace tirar mucho para tus orígenes.

Además del Ayuntamiento, ¿cómo se implica en la vida del municipio?

Desde hace muchos años estoy en la asociación de Interpeñas. Soy socio del polideportivo, aunque es verdad que hacía más deporte cuando era joven (risas). También formo parte del Cachirulo porque me gusta mucho la jota.

¿De dónde le viene esta afición?

Mi padre siempre cantaba jota en casa. Cuando tenía 12 años fue él quien me apuntó al grupo. De pequeño tocaba la guitarra, y cuando pude me hice socio. Estuve en la Junta como colaborador y desde entonces me gusta todavía más. Con una buena jota se me ponen los pelos como escarpias.

¿Cómo ocupa su tiempo libre?

Me conformo con ir a almorzar con mis amigos algún sábado. También me gusta mucho jugar al guiñote, un pasatiempo que me viene de mi abuelo materno.

Su familia ocupa un lugar importante en su vida.

Por supuesto. Tengo tres hermanos y siempre hemos estado muy unidos. Mi madre hace todo lo posible para que los domingos nos reunamos los que podamos.

También comparte el corporación con uno de sus hermanos, Paul, ¿trabajan bien?

Es concejal de Fiestas. Está fuera pero viene siempre que puede a echarme una mano. Estoy muy contento de trabajar con él.

La política ha estado presente prácticamente a lo largo de toda su vida, ¿qué aprendizaje le ha aportado?

Ha sido inevitable. Cuando mi padre entró en política yo tenía 12 años. Desde entonces y hasta los 33 he sido el hijo del alcalde, y eso te marca. Pero siempre hemos defendido su gestión. Todo ello me ha enseñado que con la política las cosas se pueden transformar a algo mejor en beneficio de los ciudadanos.

¿Cómo le gustaría transformar el pueblo en estos cuatro años?