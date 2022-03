Guitarte: «En política se rechaza al contrincante en una mera lucha de poder. El ciudadano no espera eso»

Las elecciones de Castilla y León han sido la primera incursión de la España vaciada en la política autonómica, ¿cómo las valora?

En Castilla y León se adelantaron las elecciones, en parte, para pillarnos a contrapié. Se consiguió el objetivo último, que era entrar en las Cortes, de forma muy brillante por parte de Soria Ya, que ha reproducido allí el modelo de Teruel Existe. Estamos muy satisfechos.

Fue criticada su abstención en la investidura, en la que Vox entró por primera vez a un gobierno de la mano del nuevo PP.

La abstención no fue tan abstención. Siempre hemos dicho que nuestra intención va a ser trabajar por las gobernabilidades porque entendemos que las medidas que reclamamos requieren en general de gobiernos estables que tengan tiempo para desarrollar esas políticas. En este caso había dos candidatos y se votó en blanco porque no se quiso votar a ninguno. Pese a que se intentaron introducir polémicas como la de la carne, realmente el debate de fondo fue el de la lucha contra la despoblación y qué hacer con los desequilibrios de este país. Era nuestro marco de referencia y en el que todos se han movido y han prometido mucho. Esperamos ver cómo se da cumplimiento. Todos comparten que se debe resolver pero les cuesta dar el paso. Esa falta de iniciativa es la que nos ha hecho a los movimientos ciudadanos dar el paso de entrar en política. Si no estamos ahí todo quedará en una solución teórica pero no en aportar medidas reales porque significan modificar la estructura del modelo de desarrollo. Hay muchos intereses creados y muchas cosas que se dan por sentado. Exige un cambio de mentalidad que en buena parte de las fuerzas políticas aún no se ha conseguido.

Teruel Existe se presentará a las próximas autonómicas de Aragón en 2023, ¿Vox será una línea roja?

No tanto líneas rojas sino que nosotros siempre hemos dicho que nos movemos en un marco de referencia que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Española. Dentro de ese marco no tenemos ningún problema en sentarnos a dialogar, negociar y acordar. Quien voluntariamente se sitúa fuera de ese marco de referencia no son objeto de nuestro pacto o nuestra predisposición a colaborar. Hablar podemos hablar con todos.

¿Vox está fuera de ese marco?

A día de hoy yo si los veo fuera. Las formaciones también evolucionan pero ahora veo que existen cuestiones como la mujer o la inmigración, asuntos importantes, que se quedan fuera de ese marco. También hay asuntos muy candentes que a lo mejor la gente desconoce pero son formaciones que pregonan la salida de Europa, con lo que nuestros agricultores se quedarían fuera de la PAC.

¿Les preocupa que en las provincias de Zaragoza y Huesca no obtengan representación al igual que ha sucedido en las provincias de Castilla y León sin un movimiento ciudadano asentado desde hace años?

Lo que percibimos y nos trasladan es que el modelo de Teruel Existe está muy asentado en toda la comunidad, se ve a Teruel como una representación de todos aquellos territorios que tienen la misma problemática. De hecho, en Castilla y León nos sorprendió que íbamos por las distintas provincias y ellos se reconocían como los otros terueles. Hemos acuñado la designación de Teruel para denominar el conjunto de territorios que han sido olvidados por la administración. Aragón es un caso paradigmático porque lamentablemente es la comunidad más desequilibrada internamente con más de la mitad de la población en apenas el 3% del territorio, la ciudad de Zaragoza. Si quitamos la Comarca Central el resto de Aragón se encuentra en unas condiciones muy próximas a los rangos con los que la UE establece el riesgo de despoblación. Hay comarcas de Zaragoza en situaciones muy similares a las de Teruel. Es un problema muy serio y por eso nuestra apuesta es compartida por Zaragoza y Huesca, incluso por vecinos de la capital. Pretendemos que el gobierno autonómico también intente aplicar en Aragón ese ejemplo que predicamos de reequilibrio territorial y que se valore que no es intrascendente dónde se ubica una empresa apoyada por la administración porque a lo mejor haciéndolo en un área que tiene necesidades de desarrollo garantizas la supervivencia de varios pueblos. Sin embargo, en el área metropolitana solo te generas la necesidad de construir nuevos equipamientos que, sin embargo, ya los tienes en el medio rural con la obligación de mantenerlos.

Está sucediendo en estos momentos en Aragón, donde las nuevas empresas que se anuncian se ubican en Zaragoza y su área metropolitana.

Por eso pedimos que la actuación del gobierno se guie por el principio de la búsqueda del reequilibrio territorial, hay que aprovechar que la misma inversión tenga contra más externalidades positivas mejor. Eso se consigue disponiendo la actividad económica de forma ordenada por el territorio. No solo se vota por las quejas históricas de una provincia sino por un nuevo modelo de desarrollo porque se puede corregir el desequilibrio, es posible. Se puede buscar un desarrollo más equilibrado porque al final es mejor y más eficiente. Tenemos una cabeza muy grande y el resto no tiene cuerpo, lo que es una cuestión muy grave para la propia sostenibilidad del territorio. Hay quien habla d que las tendencias mundiales van en contra pero por ejemplo en Alemania todos sus territorios tienen oportunidad de desarrollarse por sí mismos y la red de infraestructuras es mallada. En España no se ha hecho nada eso. Hay un gran lobby de las grandes ciudades que han ido succionando recursos y el resto del territorio ha quedado desangelado. En el 88 se modificó la Ley de Hacienda Local y lo que hizo fue potenciar las inversiones sobre las grandes ciudades. Esa es una labor humana y se puede corregir. Nació para dotar de recursos a las grandes ciudades porque habían recibido emigración y necesitaban servicios urgentes pero aquello, que debía ser para unos años, no se ha echado para atrás. Se ha seguido manteniendo con las consecuencias que estamos viendo.

Queda poco más de un año, ¿ya están preparando las candidaturas para las elecciones autonómicas de Aragón?

Eso es lo último que hacemos siempre. Se está trabajando en lo que se querría hacer si se tuviese capacidad de influir sobre la composición del gobierno o sobre sus políticas. Somos la única formación que realmente apuesta decididamente por el reequilibrio territorial porque nos lo creemos. No somos de los que habían tirado la toalla y ahora dicen que se puede hacer algo. Conocemos al detalle lo que necesita cada comarca, los proyectos que consideran vitales para su resurgir,… incluso las políticas estatales. Por nuestra forma de trabajar son las propias organizaciones territoriales las que prácticamente deciden todo. Cada provincia escogerá a quién le va a representar. Siempre intentamos que sea gente formada y con capacidad.

¿Habrá traspaso de rostros de Madrid a Aragón?

Las listas las confeccionamos muy al final del proceso.

Después de los resultados de Castilla y León el presidente de Aragón y líder de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, dijo que les llamaría, ¿ya lo ha hecho?

Él directamente no. Estuve hablando con la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, para decirme que tendríamos una reunión con Javier Lambán de la que no he vuelto a saber nada. Tampoco es algo que nos preocupe. Si quisimos hablar desde el principio con el presidente del gobierno autonómico es por su cargo institucional y para trasladarle que asumiesen de una vez que fuimos en las elecciones estatales la primera fuerza política de la provincia, que algunas cosas habían cambiado y que no veíamos justificable que no se contase con nosotros en aspectos como las mesas del plan de reconstrucción. Fue una paradoja que estuviéramos participando en las mesas de reconstrucción estatales, incluso con aportaciones importantes que fueron plasmadas; y no se nos permitiese participar en Aragón con la excusa que no estamos en las Cortes. Lo que eso significaba es que no se habían asumido los resultados electorales. Marginar a la formación política más votada parece fuera de toda lógica.

¿Es la primera vez que le llamaba Mayte Pérez?

No, con Mayte he hablado varias veces porque tenemos una cierta relación personal previa. Con ella ha sido más fácil el contacto.

¿Y con Lambán?

Solo hemos hablado cuando hemos coincidido de forma esporádica en algún acto institucional.

Después de esta segunda llamada de atención de la España vaciada a través de Soria Ya, ¿perciben que el PSOE de Aragón ha rebajado el tono en sus críticas y ya se ha dejado de lado aquello de «Teruel existe, como los perros y las serpientes» o los «políticos de campanario»?

Algunas de las declaraciones que se han hecho parecerían indicar un cambio de estrategia. Lamentablemente creemos que eso solo es mercadotecnia porque notamos es que se nos critica menos en público pero las actitudes internas son exactamente las mismas.

¿Cuáles?

Es una política que no compartimos, aquella de al contrario ni agua, no dejarle nada, ni respirar. Esa es una política absurda. Nosotros predicamos y practicamos lo contrario, que debemos ser capaces de tender puentes, de forjar consensos porque estamos aquí porque queremos solucionar un problema que es tan importante que requiere de todos. Queremos ser transversales porque la solución lo necesita y vamos a intentar que todos asuman ese mensaje y lo intenten llevar a la práctica. Sabemos que aunque lo asuman vamos a tener que estar presentes para garantizar que se lleve a la práctica. Hay gente que lamentablemente entiende la política como una lucha total contra el contrario. Sin embargo, nosotros no nos creemos tan importantes para no admitir que el contrario a veces puede tener razón. Todo el mundo tiene un punto de razón, hay que llegar a consensos.

En las elecciones estatales de noviembre de 2019 dio el paso de la arquitectura a la política, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

Que muchas veces no se admiten propuestas simplemente por quién las presenta. El rechazo al contrincante simplemente por ser contrario lo que denota es que en el fondo no hay una voluntad de aportar soluciones, solo la mera lucha por el poder. Eso no es lo que esperan los ciudadanos de la política. Lo que quieren es que los representantes políticos sean capaces de buscar soluciones a sus problemas diarios por encima de sus rivalidades partidistas. Estamos convirtiendo la política en un juego de hinchadas de fútbol. Tu formación política debe merecerte un respeto si hace las cosas bien y debes ser capaz de criticarla y exigirle que cumpla si las hace mal. Eso estamos logrando que cale un poco. En una situación tan polarizada nosotros estamos logrando cerrar acuerdos con una amplia mayoría del Congreso, a veces solo con la abstención de Vox. Ese es el camino.

¿Valora la ciudadanía su trabajo?

La valoración que nos transmiten es positiva. Ya saben dónde está Teruel, no solo físicamente sino que sepan que hay una problemática detrás, que hemos sido objeto del olvido institucional durante décadas y ahora nos merecemos ponernos en condiciones mínimas de igualdad con el resto del país. No solo lo decimos nosotros, es que vamos al Ministerio de Transportes con estudios previos y ahora hay una predisposición. Conseguir que el conjunto de la ciudadanía española haya asumido la problemática de la España vaciada dará frutos a posteriori. Hay quien ya quiere ver ya actuaciones físicas, parece que lo evalúen todo por si se hace una carretera más o menos pero el problema que hemos tenido es que había muy pocas obras que estuviesen en condiciones de licitarse. No es que estuviesen en un cajón, es que estaban olvidadas sin intención de retomarlas como el corredor Cantábrico-Mediterráneo de alta capacidad, la N-240 Teruel-Cuenca y la A-25 Monreal-Alcolea. Las que estaban en condiciones de prosperar, como la A-68, lo están haciendo. Ya hay obras, tramos con los proyectos comenzados y al final de la legislatura estarán todos los tramos en redacción. Ya es imparable. Quien piense que porque una obra esté prometida ya está garantizada, se equivoca, en cada ejercicio presupuestario hay que pelear. Allí donde se ha podido ir más deprisa se ha hecho como la variante de Utrillas o la N-330 en su conexión entre Teruel y Villastar. También se ha conseguido que el Estado vaya a estudiar la prolongación de la A-40 y la A-25 Montalbán-Alcañiz-Tarragona; y consignar partida para iniciar el estudio informativo entre Alcañiz y Reus. Teruel se ha llevado más de la mitad del presupuesto de este año para redacción de proyectos en Fomento (sonríe) y cuando nos lo dicen les contestamos que qué poca consignación tienen.

¿Y en lo personal?

La ciudadanía lo aprecia y hay un mayor orgullo de sentirse turolense y tener la responsabilidad de que la provincia tiene futuro y que formas parte de él. Venimos a trabajar por algo ilusionante frente al derrotismo. Hemos detectado a nivel estatal que ahora la mayoría de gente se siente orgulloso de ser de pueblo, muchos políticos de Madrid te lo dicen.

Algunas de las voces críticas precisamente les acusan de reflejar una imagen negativa de la provincia.

Precisamente es lo contrario porque quien se acerca a un movimiento como el nuestro son personas que creen que Teruel tiene un futuro por el que merece la pena luchar. El que es derrotista ni se nos acerca ni hace nada. Los que están en Teruel Existe son personas que creen que hay futuro y merece la pena luchar. Notamos que se ha generado ilusión, se nos acercan muchos jóvenes que nunca se han interesado por la política pero que esto les ilusiona. En agosto de 2019 hicimos el documento de la España vaciada en el que ya hablábamos, y hemos visto que ha pasado, del empoderamiento del mundo rural, el sentirse orgulloso de este mundo en el que en general se vive mejor aunque te lo vendan al revés. No ha sido evidente pero las grande ciudades han tenido lobbies que las han defendido y se ha generado un discurso cultural muy a su favor. Ahora hay un empoderamiento del medio rural, el sentirse orgulloso y trabajar por ello; eso antes no existía y ahora es evidente. Hay una gran cantidad de gente que nos llama para presentarnos proyectos y ni siquiera somos capaces de atenderlos a todos pero tienes la necesidad de contestarles porque sabes que tienen la ilusión de contribuir. Esto ya no lo va a parar nadie, nosotros lo comparamos con una riada. Nos pondrán palos en las ruedas como intentan algunos pero es tan potente que no va conseguir pararlo y de esta sí que vamos a sentar las bases para que haya una mínima igualdad entre todos los territorios del país.

Analice el Bajo Aragón, ¿cómo se encuentra?

Para mí el Bajo Aragón siempre ha sido de lo mejor de Teruel pero no se puede vivir de rentas. La agricultura modernizada y con regadíos tiene un gran potencial. Es un riesgo radical cómo se están implantando las renovables cuando podría ser muy positivo porque por primera vez la producción de energía podría no estar distribuida entre los usuarios y no en las mismas manos de siempre. Defendemos que hay que apoyar el autoconsumo y la generación distribuida para democratizar la energía para no depender de nadie que te condicione los precios como vemos ahora. No se pueden implantar sin respeto por el territorio y perjudicando las actividades que ya existen. Las renovables deben contribuir al desarrollo de los territorios pero no solo porque le paguen un alquiler al dueño del suelo e impuestos al ayuntamiento, solo faltaría; sino porque que dejen parte de su beneficio en un fondo para el desarrollo de la zona donde se implanten. Pedimos un canon para que los vecinos sientan que aunque tienen un perjuicio, las renovables benefician a su desarrollo. Hablamos de un mínimo del 15% pero hay países que reciben el 25 y hasta el 30%. Nos dicen que solo nos interesa que las eléctricas paguen y claro que lo queremos, pero también que no se implanten donde no deberían. Debe existir una ordenación territorial que especifique aquí sí y aquí no porque tenemos territorio para casi todo, para renovables y para vivir de nuestro patrimonio natural y cultural. Cuando empezamos a defenderlo en el Congreso estábamos solos y ahora muchos lo han asumido.

Pese a que se incluyeron en los PGE siguen sin llegar las ayudas al funcionamiento de las empresas.