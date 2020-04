Gustavo García: «Los trabajadores de las residencias viven días angustiosos y necesitan apoyo»

¿Cuáles son los criterios para derivar a un residente a centros de aislamiento o a un hospital?

¿Cuál es el procedimiento que se está siguiendo?

Usted ha sido muy crítico con la «demonización» de las residencias a nivel nacional.

Sí, muy a mi pesar he de decir que hay de todo. En primer lugar he de destacar la brillante labor de información que está llevando en Aragón la prensa local y regional, la radio y la televisión respecto a los casos que van apareciendo. Se está siendo muy sensible. Estos días estamos tejiendo unas formidables redes de cooperación entre vecinos y pueblos y nos estamos dando cuenta de lo importante que es tener en nuestros pueblos un comercio, una panadería, una carnicería y el bar, al que ahora no podemos ir. Pues lo mismo con la prensa local cubriendo un papel importantísimo. Y es lógico porque los medios locales estáis en primera línea y conocéis a los afectados por esta y cualquier otra problemática. Estoy seguro de que vivís como propio lo que está ocurriendo en residencias como la de Valderrobres o en el Hospital de Alcañiz. Pero lamentablemente no puedo decir lo mismo de algunos medios nacionales. Durante estos días he roto relaciones de colaboración y amistad por el tratamiento que algunos medios han dado a hechos como que en las residencias no hubiese forma de evacuar los cadáveres durante horas y días. En esos casos se llamó a las funerarias y estaban saturadas. Las residencias llamaban a las autoridades y estaban desbordados. Los centros se encontraron con la angustia de tener hasta 24 o 36 horas cadáveres sin que nadie fuese a ayudarles. Al final llegan los de la UME y el titular es «la UME haya cadáveres muertos en las residencias» ¡Como si los tuviesen allí escondidos! Ese es un titular es de una crueldad inmensa y esto ha ocurrido en España, especialmente durante los primeros días en Madrid. He llegado a escuchar en tertulias a nivel nacional que se hablaba de «pudrideros de ancianos» y «negocios de la muerte». Son afirmaciones intolerables. O grabar a todas horas imágenes de féretros saliendo. ¿Qué imagen estamos trasladando de unas residencias en las que el personal se está dejando la piel?