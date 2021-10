«Hablamos de ‘Mujeres Rurales’ porque queremos considerar la enorme diversidad de mujeres que hay en el mundo rural»

La presentación oficial tuvo lugar coincidiendo con el Día Internacional de las Mujeres Rurales...

¿Todo tipo de recursos?

Sí. Se trata de enlaces que llevan al recurso concreto que los diferentes organismos ponen a disposición de las mujeres. Por ejemplo, en la parte de nuestro departamento tenemos un enlace para localizar la oficina comarcal agroambiental concreta a la que tienen que dirigirse según su localización. No son enlaces genéricos, son enlaces concretos a sitios de utilidad. Está formulada al estilo de pregunta-respuesta.

¿Por qué considera importante prestar atención desde el departamento de Agricultura a aquellas mujeres que desempeñan su labor en el medio rural?

El ámbito más importante dentro del departamento es, evidentemente, el agroalimentario. Pero la página web se llama «Mujeres Rurales» y no «Mujer Rural» precisamente porque consideramos la enorme diversidad de mujeres que existen en el entorno rural. Hay veterinarias, geólogas, economistas… queremos manifestar la diversidad de mujeres y colaboramos en ese sentido con la Universidad de Zaragoza y a través de los Grupos de Acción Local, del programa ‘Leader’… con el objetivo de apoyar iniciativas que van más allá del ámbito agroalimentario.

El plural en este caso tiene mucho sentido...

Sí. Cuando nos planteamos si llamar a la página web «Mujeres Rurales» o «Mujer Rural» lo tuvimos claro, precisamente porque no hay un perfil de mujer rural. Me gustaría añadir que tenemos un correo electrónico en el que también atendemos cualquier consulta o sugerencia. No tenemos ningún problema en incorporar cualquier propuesta que se nos haga.