¿Cómo ha vivido Alcañiz los días de los patrones?

¿Qué buscáis con estos actos?

¿Habéis llamado a las asociaciones que participan en las fiestas para contar con ellas en otros actos durante el año?

¿Qué te preocupa de las no fiestas?

Como cualquier fin de semana, que la gente se anime un poco más de la cuenta. Entiendo que son momentos que nos gustaría estar celebrándolos de otra manera pero la situación no lo permite y todos debemos ser un poco conscientes de lo que estamos viviendo. En estos momentos ya no me preocupa tanto al tener limitaciones horarias que obligan a cerrar todo a la 1.00 y con las peñas sin abrir ya no hay opción. Está todo bastante controlado y no tiene que producirse ningún problema. Además, se van a comenzar las clases. Otros años el verano se alarga hasta después de fiestas y en 2020 se comenzará antes.