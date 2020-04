«Haciendo los primeros test se ha ganado un tiempo vital en la residencia de Valderrobres»

El personal trabajador, sanitario y gerocultor de la residencia de Valderrobres se encuentra, desde el estallido de la crisis sanitaria, en primera línea de lucha contra el brote de coronavirus. Dos de las trabajadoras de la residencia relatan lo duro y emotivo que está siendo llevar a cabo turnos de 12 horas durante todos estos días, después de que 20 de los 42 trabajadores estén en cuarentena en sus casas al haber dado positivo en los primeros test PCR que llevó a cabo el consistorio. Es el caso de Mireia Cardona, joven valderrobrense que trabaja como sanitaria en el centro y de Inés Carrera, fisioterapeuta de profesión y que se ofreció el 9 de abril a formar parte de la plantilla ante la acuciante falta de personal. «Tenemos momentos de todo. Hay momentos de llorar, de reir, de emocionarse… se viven jornadas muy intensas emocionalmente», explica Inés.

En primer lugar las trabajadoras quisieron agradecer las muestras de solidaridad a toda la población del Matarraña y a multitud de empresas de todo el territorio que les suministran mascarillas y todo tipo de material tan necesario durante estos días en los que no abundan los equipos de protección individual. «Todo ese material que nos hacen llegar amas de casa, asociaciones y empresas es ahora mismo vital para todos nosotros y por ello no podemos estar más agradecidas», explica Mireia. Trabajar en la residencia comporta también drásticos cambios que afectan al interior de los domicilios. En el caso de la joven Mireia, ha tenido que dejar el hogar de sus padres para trasladarse al Hostal Querol, que puso sus habitaciones a disposición de las trabajadoras. En el caso de Inés, acordaron con su pareja Carlos, que este último regresaría temporalmente al hogar de sus padres, en el Hotel el Salt. La preocupación se extiende también entre las trabajadoras que dieron positivo por covid-19. Pese a que en la mayoría de los casos tienen síntomas leves, lo cierto es que sienten angustia por no poder estar y colaborar con la residencia en plena crisis sanitaria.

Inés Carrera, fisioterapeuta y Mireia Cardona, auxiliar de enfermería son, respectivamente, voluntaria y trabajadora del centro valderrobrense.



En cuanto a la polémica suscitada entre el consistorio y el Gobierno de Aragón por los test PCR que primero llevó a cabo el ayutamiento y que días después realizó DGA en segunda instancia, las trabajadoras lo tienen claro. En opinión de ambas, el hecho de haber realizado los primeros test el pasado día 6 ha supuesto ganar un «valioso» tiempo que se está viendo recompensado con los primeros indicios de que comienza a frenarse la expansión de la enfermedad. «Creemos que el ayuntamiento ha obrado muy bien y que se ha evitado propagar la enfermedad al resto de la residencia y al municipio ganando un tiempo vital», apunta Inés. Todo ello, cabe recordar, después de que el alcalde de la capital del Matarraña, Carlos Boné, enfermero de profesión, pasase el martes por la mañana a formar parte de la plantilla de la residencia después de que saltase la alarma con más de la mitad de los residentes y buena parte de la plantilla del centro infectados por coronavirus.

Boné lleva un turno similar al de sus compañeros y, de igual modo, se mantiene aislado de su familia. Algo que alabaron sus ahora compañeras. «Es un profesional con mucha experiencia. Lleva a cabo las curas de los residentes y nos aporta mucha tranquilidad que esté aquí», explica Mireia. Algo en lo que coincide Inés. «Pensamos que no se le ha tratado bien, pero lo importante es que aquí desarrolla un papel importantísimo», explica. Asimismo, ambas confiaron en que después de esta crisis la sociedad mire con mayor atención y cariño hacia sus mayores.