¿Hay que llevar mascarilla en el trabajo? ¿En una terraza? ¿Para practicar deporte?

Los mayores de 6 años tienen que usar obligatoriamente desde este jueves mascarilla cuando estén “en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, siempre que no sea posible mantener una distancia” de dos metros. Las dudas de los ciudadanos no se han hecho esperar: «¿Hay que llevar mascarilla para salir a correr o ir en bici?», «¿En las terrazas debemos usarlas?», «¿Qué pasa si en el trabajo no puedo guardar la distancia de seguridad?». Respondemos a las preguntas más frecuentes sobre esta orden del Ministerio de Sanidad, publicada en el BOE este miércoles.

¿Quién debe usar las mascarillas?

Son obligatorias a partir de los seis años. Además, son recomendables para los niños de entre 3 y 5 años.

¿Si tengo una enfermedad respiratoria y la mascarilla me impide respirar bien debo usarla?

No. Quedan fuera de la obligación las personas con alguna dificultad respiratoria o en las que esté contraindicado su uso por motivos de salud.

¿Y si la persona sufre una discapacidad y no la aguanta?

También está exenta de usarla.

¿Cuándo se deben usar?

Como norma general, siempre que se esté fuera del domicilio habitual y no se pueda mantener la distancia de seguridad de dos metros con las personas que haya alrededor.

¿Debo usar mascarilla si camino solo por la calle?

Si no existe aglomeración y se puede caminar siempre a, al menos, dos metros de distancia de cualquier otra persona, su uso no será obligatorio.

¿Y para practicar deporte?

Las personas que salen a hacer ejercicio en bici y aquellas que corren están exentas del uso de mascarilla. También están exentas todas aquellas actividades deportivas al aire libre que requieran tal esfuerzo que dificulten la respiración.

¿Es obligatorio usar mascarilla en las terrazas de los bares?

La normativa recoge la excepción del «desarrollo de actividades en las que, por la propia naturaleza de estas, resulte incompatible el uso de la mascarilla». Por lo tanto, mientras estemos consumiendo una bebida, un café o comiendo, actividades todas ellas habituales en las terrazas de los bares, estaremos eximidos del uso de mascarilla.

¿Tengo que llevar mascarilla en el trabajo?

En el caso de que no se pueda garantizar la distancia de seguridad de dos metros entre los trabajadores, «se asegurará que dispongan de equipos de protección adecuados al nivel de riesgo» y deberán estar formados sobre el uso correcto de estos equipos. Por tanto, si no hay distancia mínima, la empresa deberá proveer del material adecuado a sus empleados, como podría ser una mascarilla, según el riesgo que exista.

¿Y en una casa de familiares o amigos?

Si no son personas con las que se haya pasado el confinamiento es recomendable tanto usar la mascarilla como mantener la distancia de seguridad de dos metros.

¿Para viajar en transporte público debo usar mascarilla?

El uso de mascarilla en metros, autobuses, cercanías, taxis y VTC es obligatorio desde el pasado 4 de mayo. Los servicios de alquiler de bicis públicas compartidas, motos y coches suelen exigir también el uso de guantes.

¿Qué mascarilla debo usar?

Hay tres tipos de mascarillas: autofiltrantes, quirúrgicas e higiénicas. Las mascarillas higiénicas son recomendables para las personas sanas: no son ni un EPI ni un producto sanitario y se pueden comprar en cualquier establecimiento. Las quirúrgicas son preferentes para personas positivas (sintomáticas y asintomáticas): se pueden comprar en cualquier establecimiento siempre que estén empaquetadas, solo las farmacias pueden venderlas sueltas. Las ultrafiltrantes son Equipos de Protección Individual (EPI) y deben reservarse a los profesionales y grupos vulnerables por indicación médica.

¿Cuánto tiempo puedo usarla? ¿Son reutilizables?

La vida útil depende del tipo de mascarilla y el fabricante debe indicarlo: algunas son de un solo uso y otras reutilizables. Las higiénicas están pensadas para usarse unas 8 horas y luego tirarlas. Si se usan en intervalos cortos de tiempo, se pueden guardar tras uso en una bolsa o recipiente de plástico que cierre herméticamente y reutilizarlas hasta alcanzar esas ocho horas de vida útil. Las mascarillas quirúrgicas pueden aguantar entre 8 y 12 horas de uso, y se pueden reutilizar si solo se han usado un rato guardándolas en bolsas o recipientes de plástico herméticos, como las básicas. Las autofiltrantes tienen una vida útil de entre 8 y 20 horas. Pasado ese tiempo deben de desecharse, salvo las que llevan la letra R, que se pueden esterilizar para volver a utilizarse.

¿Y si la mascarilla es de tela?

Si la mascarilla es de tela, se puede reutilizar lavándola a una temperatura de al menos 60º. Puede usarse mientras no se deteriore el tejido y mantenga un buen ajuste.

¿Se puede sustituir la mascarilla por bufandas o pañuelos?

La orden de Sanidad deja claro que las autoridades no van a admitir el uso de pañuelos, bufandas, fulares o bragas de cuello como sustitutos de mascarillas. «Se entenderá cumplida la obligación a que se refiere el apartado anterior mediante el uso de cualquier tipo de mascarilla, preferentemente higiénicas y quirúrgicas, que cubra nariz y boca», señala la resolución.

¿Qué pasa si incumplo la norma? ¿Hay multas?

El Gobierno no ha dado detalles sobre las sanciones a las que se enfrentan las personas que no cumplan con la orden. Sin embargo, hasta ahora, los agentes que imponen multas por no llevar mascarilla en el transporte público aplican el artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana. En él se establece que «la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación» son infracciones graves que conllevan multas que oscilan entre los 601 y los 30.000 euros.