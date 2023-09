Héctor Palatsí: «La enfermedad hemorrágica epizoótica no se transmite al ser humano ni tampoco entre animales contagiados»

El lunes decidieron hacer una rueda de prensa para informar sobre la enfermedad hemorrágica epizoótica en la provincia... ¿tan grave es la situación?

¿Qué se conoce de esta enfermedad?

¿Cómo son los síntomas?

Son muy aparatosos. Tienen un cuadro clínico bastante significativo: fiebre, anorexia, edema facial, descarga ocular y nasal, salivación, disnea, eritema en la zona de las ubres y cojeras también. En ovino casi no se notan los síntomas, pero, sin embargo, en las cabras es diferente. Afecta tanto a rumiantes silvestres como domésticos. En domésticos si podemos suministrar insecticidas, pero para los animales que viven en el medio natural el tratamiento eficaz es complicado de llevar a cabo. Eso sí, no se transmite al ser humano, lo que es un alivio.

¿Cuál es la tasa de mortalidad en los animales afectados?

Sin embargo, económicamente es un destrozo para el sector…

¿Cuántos casos hay notificados ya en la provincia de Teruel?

Algunos ganaderos del Maestrazgo comentan que no se están declarando ni la mitad de los casos por miedo a que les cierren las explotaciones. ¿Es cierto?

Es una enfermedad de declaración obligatoria. En cuanto el ganadero se da cuenta de que tiene animales con estos síntomas obviamente vamos los veterinarios y tomamos muestras. Si sale positivo la explotación queda inmovilizada en cuanto a traslados para vida no así a sacrificio. Ahora tenemos la Feria de Cantavieja. Ahí se va a producir una concentración de animales y han decidido llevarla adelante porque las medidas que se están implantando nos van a dar una garantía de que no va a ver una transmisión. Se van a desinfectar y desinsectar todas las ubicaciones donde estén los animales. Es lo que hay que hacer ya no solo en la feria sino a nivel general en todas las explotaciones. Va a ser una lucha contra esta enfermedad para que no tengamos este problema tan agravado.