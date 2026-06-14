Bajo el agua y a contrarreloj: 44 nadadores compiten en Caspe por ser los mejores socorristas de Aragón

Los gritos de ánimo en la piscina olímpica de Caspe, este sábado, han sido para los 44 nadadores de la categoría absoluta de todo Aragón que han competido en el Campeonato autonómico de este año. Cada uno de ellos se ha enfrentado hasta en tres de las seis pruebas que se disputaban por separado en los grupos femenino y masculino. Las disciplinas han sido 50 metros arrastre de maniquí, 200 metros obstáculos, 100 metros remolque de maniquí con aletas, 100 metros combinada de salvamento, 100 metros socorrista y 200 metros supersocorrista.

Hasta la localidad se han desplazado el Club Natación Bajo Aragón, Polideportivo Andorra, Club de Actividades Acuáticas de Calatayud y dos zaragozanos, Estadium Venecia y Club Deportivo Sacualud. La cita ha estado organizada por la Federación Aragonesa de Salvamento y Socorrismo junto con Club de Natación y Salvamento de Caspe, y ha incluido una novedad: la celebración de un Open que ofrecía la posibilidad de asistir a otros clubes del país, habiéndose inscrito dos de comunidades autónomas cercanas. Además, la jornada ha incluido también la final de juegos escolares de las categorías juvenil y junior.

En cuanto a los resultados de los clubes del Bajo Aragón Histórico en el Campeonato de Aragón, Marta Sola del Club de Natación y Salvamento de Caspe ha conseguido la plata en la categoría femenina de natación con obstáculos 200 metros con un tiempo de 2:53.52; Toni Gavín del mismo club ha alcanzado el tercer puesto en la misma prueba pero en masculina con un tiempo de 2:47.21. Por su parte, Sergio Guiu del Club Polideportivo Andorra ha llegado al bronce en masculina 100 metros remolque de maniquí con aletas, con 57.87 de tiempo, y ha sido el segundo en 200 metros supersocorrista con 2:36.69; por último, Macarena García ha alcanzado el segundo puesto en la misma prueba con 1:26.67 y, además la tercera posición en la modalidad 200 metros supersocorrista con un tiempo de 2:51.67.

Durante la jornada, la sombra ha sido el lugar más codiciado. Pese a que a primera hora el sol incluso era agradable, con el paso de las horas el calor se ha ido imponiendo en los exteriores de la piscina de verano caspolina. En estos exteriores se encontraban las familias y amigos de los nadadores que, junto a compañeros de sus clubs, les han acompañado durante la competición.

La Ciudad del Compromiso volverá a ser epicentro de la competición en Salvamento y Socorrismo dentro de una semana con la final del Campeonato de Aguas Abiertas, el próximo sábado. Tras la última cita en La Estanca de Alcañiz, el Mar de Aragón coge el relevo para poner fin a la temporada aragonesa. Las primeras pruebas comenzarán a las 10.30 y serán las de arena para evitar fuera del agua las horas de sol más fuertes, ha explicado el entrenador del Club de Natación y Salvamento de Caspe, Diego Pobo.

Competiciones por la mañana./ S.F.