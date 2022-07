Los hermanos Liarte de Alcañiz en Got Talent: «Queremos demostrar que en Teruel también hay gente que persigue sus sueños»

Los hermanos Liarte de Alcañiz ya han sorprendido con su fusión de jota y afrohouse a los jueces de Got Talent España, aunque si han logrado pasar a la semifinal o no es todavía una incógnita para los telespectadores. La audición no se ha emitido en televisión, pero Telecinco ha publicado en su página web un anticipo de la actuación de Nerea y Unai en el programa, en el que confiesan a cámara que su propósito es «demostrar que en Teruel también hay mucha gente que persigue sus sueños y lucha por ellos con mucho talento». Asimismo, quieren dejar claro que «Teruel existe» y que «hay gente que merece la pena».

Los jóvenes han llevado el mundo de la jota a la televisión nacional con una «actuación inolvidable, potente y sorprendente«, según las propias palabras de Miki Núñez, ‘extriunfito’ y embajador del casting callejero en el que los hermanos Liarte fueron elegidos como representantes de la provincia de Teruel. En el vídeo publicado por la cadena de televisión, Núñez define la coreografía de los jóvenes como «el mejor baile tradicional unido a los estilos más modernos».

Nerea y Unai -de 22 y 19 años, respectivamente- se encuentran entre los 10 artistas, que gracias al voto popular, participan en la octava edición del programa televisivo después de haber sido seleccionados en un casting junto a otros 52 artistas. Su propuesta para concursar en Got Talent España fue un baile, grabado en el Santuario de Pueyos, que fusionaba jota aragonesa con afro. La canción que acompañaba la coreografía también era fruto del talento bajoaragonés: la mezcla fue producida por el alcañizano Reylin (2002) y combinaba la voz de la también alcañizana Carmen Mateo (1999) con la entrada de una jota y el tema ‘Shake Body’ de Skalef.

La nueva edición de Got Talent España vuelve a contar con Santi Millán en el papel de maestro de ceremonias e incorpora a Paula Echevarría al equipo de jueces formado también por Edurne, Risto Mejide y Dani Martínez.