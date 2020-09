Herminio Sancho (PSOE) defiende en el congreso una PNL para apoyar las explotaciones agrarias familiares

El diputado del PSOE por la provincia de Teruel, Herminio Sancho, defendió este martes una Proposición No de Ley en la Comisión de Agricultura del Congreso, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, en apoyo a las explotaciones familiares agrarias. La PNL fue aprobada por todos los grupos políticos, salvo el PP que se abstuvo (22 votos a favor y 9 abstenciones).

En concreto, la PNL insta al Gobierno de España a reforzar el apoyo a las explotaciones familiares agrarias y a sus profesionales, “dado que son la principal fuente de abastecimiento de alimentos en España y su actividad ayuda a vertebrar el territorio”.

En su exposición, Sancho quiso hacer referencia a los “fuertes condicionantes para las explotaciones familiares agrarias, como las limitaciones físicas, las dependencias climáticas y naturales, la protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático y la competencia desleal”. Según sus palabras, el coste de la calidad y la trazabilidad y sanidad para conseguir una seguridad alimentaria “es más que relevante”.

“He visto abandonar, trabajando mucho y bien, a hombres y mujeres en el sector agrario, por la competencia, por la situación del mercado global y por la indefensión a las que tienen que hacer frente”, apuntó. En este sentido, explicó que en el año 1986, el 14,2% de la población activa era agraria, porcentaje que pasa al 6,9% en el año 2000, y al 4,3% en el año 2019.

Necesidades

“Debemos identificar las necesidades del sector conociendo sus debilidades, para garantizar su rentabilidad, su competitividad, y su sostenibilidad, tanto económica como social y medioambientalmente”, señaló.

En su opinión, “están en riesgo los agricultores y ganaderos profesionales. La agricultura no está en riesgo, la harán otros pero no garantizarán el abastecimiento, están sometidos a otros intereses y no tienen ninguna dependencia de la agricultura”, ha apuntado.

Sancho explicó que el 80% de las explotaciones agrarias son familiares en España, y que el trabajo familiar supone el 60% del empleo agrario. “En el mundo, el 60% de los alimentos del planeta lo producen las explotaciones familiares agrarias”, ha añadido.

El diputado defendió que la media de edad de los profesionales agrarios en España es de 56 años. “Priorizar el relevo generacional y la incorporación de la mujer, es una obligación política. Es necesario apoyar una renta viable y la resiliencia de las explotaciones familiares agrarias para afrontar el reto demográfico”.

Para ello, en su opinión, las estrategias son “fundamentales”, como la Ley de la Cadena Alimentaria, “con equidad en los tres eslabones, y eso es lo que va a hacer el Grupo Socialista y el Gobierno de Pedro Sánchez, compromiso y necesidad de cumplir el Pacto Verde Europeo”.

Sancho añadió que “el sector agrario evoluciona y tiene la necesidad de evolucionar mucho más deprisa que otros sectores: la digitalización, las nuevas tecnologías, para afrontar con garantías una agricultura verde, y para ello necesitamos verdaderos profesionales”.

En este sentido, argumentó que “son importantes dos aspectos: una buena definición de agricultor profesional, y la desaparición de los derechos individuales y de las referencias históricas”.

Sancho concluyó señalando que “es un orgullo poder defender esta PNL como agricultor y como diputado socialista, me siento orgulloso de la apuesta del Gobierno de Pedro Sánchez por un modelo productivo medioambiental, económico, social y sostenible, y comparto las recientes declaraciones del ministro Planas en este sentido al 100%”.

Según Sancho, “siempre he defendido desde el sindicalismo, desde el cooperativismo y desde la política, el modelo de explotación familiar agraria, y tengo que decirles a los agricultores y ganaderos, que los socialistas nunca les dejaremos solos”.