Herminio Sancho: «Con la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria hemos dado un paso muy importante, y poco a poco se darán más»

¿Cuál sería su primera valoración de esta reforma?

Positiva, porque es un compromiso que se adquirió con los agricultores y los ganaderos, entre los que me incluyo, y que queríamos sacar adelante. Va a ser muy buena y efectiva para todas las partes, sobre todo para los agricultores y ganaderos, para garantizarles esos precios justos que tienen que tener para poder seguir trabajando. Yo personalmente estoy contento. He participado en reuniones con sindicatos agrarios y con diferentes eslabones de las cooperativas y he visto realmente la realidad. Vamos a hacer lo posible para que funcione, porque al final será bueno para todos. Nadie tiene que perder mucho, pero algunos perderán para que otros no pierdan tanto como perdían.

¿Cuáles son los principales cambios que establece?

Hay dos cosas que para nosotros eran importantísimas. Por un lado, la prohibición de venta a pérdidas, que garantiza que el precio de venta esté por encima de los costes de producción. Por otro lado, la prohibición de unas relaciones desleales entre las empresas. La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) va a ser muy contundente con los incumplimientos y las sanciones para garantizar una relación más equitativa entre los eslabones. Lo más importante es que ninguno de los eslabones, en especial el productor que es sobre el que recaían las pérdidas, venda por debajo de los costes de producción.

Hemos escuchado que es una de las reformas que van a marcar el futuro más próximo…

Tengo una gran esperanza en que así sea. Al mismo tiempo que España ha afrontado la reforma de su Ley de la Cadena, también lo ha hecho Francia, y esto nos va a garantizar el éxito de la misma. Todas las partes tienen que acostumbrarse para que esta ley sea efectiva y haya equidad entre los eslabones. Por supuesto, habrá mucha gente que no quiera que funcione. En cuanto a los consumidores, no tendrán por qué pagar un precio mayor. Con la transparencia lo que se va a ver es el precio real. A veces ha habido una variación de productor a consumidor final de entre un 500% y 700%.

Conforme se vayan sumando más países europeos, mayor será el beneficio para el conjunto del sector…

Los agricultores y ganaderos estamos trabajando siguiendo las indicaciones que marca la Unión Europea y que no siempre los productos que vienen de fuera las cumplen, aunque eso sería otra guerra de la que hablar… Al cumplir con estas condiciones que tienen unos costes de producción más altos, ofrecemos una garantía alimentaria. Evidentemente, eso que se nos exige se nos tiene que garantizar por otra parte para que nosotros podamos seguir haciéndolo. Que España y Francia hayan dado un paso adelante lleva consigo que otros países europeos pondrán en marcha este modelo y esto beneficiará siempre al conjunto de agricultores y ganaderos que estamos produciendo cumpliendo la normativa europea.

Las campañas de algunos supermercados hacían alusión a la venta a pérdidas…

Los precios de cara al consumidor eran irrisorios y con ellos se conseguían otras cosas… Hemos tenido en los stands de los supermercados la venta de la leche a 30 céntimos y el coste de producción está en 54 céntimos… Eso realmente lo que está haciendo es romper todos los eslabones y a final al consumidor no le beneficia, porque aunque la leche esté a 30 céntimos, en otras cosas que vaya a comprar lo va a tener al revés. No puede ser que los beneficios de un sector recaigan sobre las pérdidas de otro sector. Eso es inviable, cada sector se tiene que autodefinir para que no tenga esas pérdidas. No puede ser que para el beneficio del sector ganadero tengan que perder los cerealistas o viceversa.

¿Cómo se va a poner esta reforma en marcha? Mencionaba la importancia que va a cobrar a partir de ahora la Agencia de Información y Control Alimentario…

La AICA tiene que supervisar todo. Se le va a aumentar la cuantía presupuestaria para que tenga mucho más poder en la inspección. Tiene que ser contunde y velar por el cumplimiento de la cadena y por evitar la deslealtad entre las diferentes empresas y eslabones. Nosotros mismos tendremos que ser también parte y tener incluso la capacidad de denunciar una venta desleal.

También se va a fortalecer al Observatorio de la Cadena…

Van a poder participar más entes en el Observatorio para llegar a esa transparencia de precios de la mejor manera posible. No va a ser fácil, pero se va a hacer.

¿Cuándo cree que se van a empezar a notar los cambios de manera global?

La reforma llegará al Senado al día 22 de diciembre y, en cuanto esté ratificada, a primeros del próximo año se va a empezar a trabajar. El primer examen se realizará en el sector lácteo, que está pasando por un momento muy crítico con el problema del coste de producción de la leche. En cuanto la AICA vigile la prohibición de la venta a pérdidas y garantice los costes de producción se va a notar rápidamente.

Desde algunas organizaciones de consumidores como FACUA pedían también un etiquetado que informara al consumidor del precio de origen de los productos, en este caso del campo. ¿Considera que podría ser beneficioso?

Podría ser muy beneficioso. Aunque realmente la diferencia entre el coste del campo y la venta final hubiera sido más sorprendente antes de esta reforma, cuando en algunos sectores se aumentaba hasta un 600% el margen. Alguien se hubiera echado las manos a la cabeza. Ahora no tendremos esas oscilaciones tan grandes. A mi todo lo que sea transparencia me encanta, hemos dado un paso muy importante y poco a poco se darán más.

Respecto a otras cuestiones de actualidad, ¿cómo cree que se está tramitando la PAC?