Herrera: «Me presenté por ayudar al pueblo en el que soy tan feliz desde hace casi 17 años»

¿Por qué y cómo entró en política?

Fue uno de los que llegó como nuevo poblador con su mujer y sus hijos.

Nuevos pobladores pero ya eran conocedores de sobra del pueblo.

Mi padre es de Castelnou y emigró hace muchísimos años a Barcelona y allí nacimos los hijos. A mí me gustaba mucho el pueblo y a mi mujer también después de venir tantas veces porque la niña también disfrutaba. Estábamos siempre en la carretera y nos mudamos.

¿Y contentos?

Bien definido lo de prueba de fuego, nada que ver con un pueblo en verano.

¿Y cómo está Castelnou a punto de adentrarse en otro invierno?

¿A qué errores se refiere?

Muchas cosas se hicieron de palabra y eso se lo lleva el viento y ahora hay que revertir esa situación. No son asuntos graves pero, por ejemplo, en una compra-venta hay que tenerlo todo en regla y por escrito y documentado.

Durante un tiempo fueron de los ayuntamientos en no cumplir según la Cámara de Cuentas.

Así es. Pero ya desde 2019 no nos requieren nada, estamos al día y está todo fiscalizado. Nos lleva la contabilidad una empresa externa pero diría sin temor a equivocarme que somos de los municipios que lo tiene todo más al día. Todo está en el portal de transparencia.

¿La Central de Ciclo Combinado es a Castelnou lo que fue la Térmica a Andorra?

Y ventajas para los vecinos.

Exactamente, y queremos reactivar algunas que se tuvieron que eliminar. Por ejemplo, una de las cosas que se hicieron mal pero que eran buenas para el municipio, fueron las ayudas que dábamos para el pago de la luz porque no estaban legisladas. La que damos para uso de taxi para el médico está regulada con una ordenanza y lo mismo sucede con la destinada a libros escolares o las extraescolares gratuitas. Ahora estamos estudiando recuperar las subvenciones para que mayores y personas con movilidad reducida puedan adaptar su vivienda, o las destinadas a embellecer fachadas. Fallamos el equipo entero al final, yo incluido.

Tienen el respaldo del pueblo, que les volvió a apoyar en elecciones.

Sí. Soy el más veterano y salí más votado, algo que no pensaba. Sacamos 4 concejales por el PAR y uno Ganar con David Valero, pero somos un equipo los cinco que lucha por Castelnou. De hecho, llevábamos muchos puntos en común y me votó en la investidura.

Aparte del político, con poco más de 150 habitantes cuentan con un nutrido equipo de oficina y calle.

Está el secretario, una administrativa y una auxiliar y doy fe de que no paran. En la brigada hay cuatro personas: dos son plantilla y dos eventuales con el Inaem. No sé si te has fijado, pero el pueblo está limpio y cuidado.