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03 AGO 2026|

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El hijarano Lucas Galicia finaliza la temporada como campeón de triatlón alevín de Castellón

El atleta de 11 años no ha bajado del cuarto puesto en ninguna de las pruebas de la competición

Lucas Galicia cruzando la meta en una de sus carreras / Sergio Galicia
Lucas Galicia cruzando la meta en una de sus carreras / Sergio Galicia

David Boj03 08 2026

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AtletismoDeporte

El deportista con raíces en Híjar, Lucas Galicia, se ha proclamado campeón provincial de triatlón de Castellón . El triatleta de 11 años del club triatlón Vinarós completa así una temporada en la que no ha bajado del cuarto puesto en ninguna de las cinco pruebas en las que ha competido.

Galicia comenzó la temporada con tres pruebas de duatlón. En la primera de ellas en Benicarló, quedó en tercera posición, en Villafranca del Cid quedó campeón y en Vinaroz acabó en segundo lugar.

En Navajas participó en el primero de los dos triatlones de la campaña quedando en cuarta posición. Con los resultados anteriores el joven de 11 años llegaba a la última prueba de Villarreal con la posibilidad de alzarse con el título provincial. En la competición finalizó en tercera posición, lo que le valió el título de campeón alevín de Castellón.

A pesar de residir habitualmente en Peñíscola, Lucas tiene una gran vinculación con su localidad de origen, donde participa cada año en el duatlón. En la última edición confirmó las buenas sensaciones que arrastraba el atleta y consiguió subir al podio con un meritorio tercer puesto.

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