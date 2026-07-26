Seis propuestas aspiran a asumir la cafetería de ‘El Cuartelillo’ de Alcañiz

Los usuarios del Hogar de Personas Mayores 'El Cuartelillo' tienen la cuenta atrás activada para volver a recuperar el servicio de bar y comidas. Desde el pasado 1 de julio, las instalaciones permanecen sin este recurso, una carencia especialmente sensible en pleno verano. La interrupción del servicio se produjo tras la salida de los anteriores gestores, quienes, tras finalizar su contrato a finales de junio, decidieron no renovarlo.

A pesar del contratiempo, la dirección del centro se muestra optimista respecto al proceso de sustitución. La respuesta a la convocatoria pública ha superado las expectativas iniciales. «Cuando publicitamos la oferta comenzamos a recibir muchas propuestas», ha detallado la directora del espacio, Eva Ramos. Un aspecto destacable de las ofertas recibidas es que todas plantean proyectos con una visión de futuro a largo plazo, lo que garantiza una mayor estabilidad para el servicio.

Una solución provisional para combatir el calor

Sin embargo, el cierre del bar en mitad del verano ha obligado a tomar medidas de urgencia. Con temperaturas elevadas, disponer de una bebida fresca es una necesidad básica para los usuarios que acuden a diario a socializar o participar en las actividades del centro.

«La gente de la asociación ‘El Cuartelillo’ ha comprado bebidas para que quienes vienen hasta aquí tengan un refrigerio», ha señalado Ramos, aclarando que estos productos se están distribuyendo a un precio muy asequible.

En fase final de adjudicación

A día de hoy, el plazo para presentar nuevas propuestas ya se ha cerrado oficialmente y el proceso de licitación se encuentra en plena fase de adjudicación. En total, seis candidaturas han completado la entrega de la documentación requerida dentro del plazo y se están valorando por la comisión encargada.

Si los plazos administrativos se cumplen según lo previsto, la directora confía en que la cafetería y el comedor vuelvan a estar completamente operativos para finales de agosto. El objetivo prioritario es que el servicio funcione a pleno rendimiento durante las Fiestas de septiembre, una época de gran afluencia en la que 'El Cuartelillo' se convierte en un lugar de reunión para las personas mayores del municipio.