Hogueras por San Antón en Ejulve y La Ginebrosa

Las hogueras por San Antón se han sucedido por diferentes pueblos del territorio en las últimas dos semanas. Ejulve y La Ginebrosa han sido los protagonistas del último fin de semana de enero. Decenas de ejulvinos honraron al santo el sábado con hoguera, chocolatada, bendición de animales, relaciones, baile del reinado y cena popular a la brasa. El encargado de prender la hoguera fue el más veterano del pueblo, Herminio Herrero, que a sus 93 años estuvo acompañado de familiares y amigos en un día especial.

Los dichos de las relaciones no dejaron títere con cabeza y, de forma jocosa, repasaron los sucesos y acontecimientos más sonados de dos años, ya que en 2021 no hubo fiesta debido a la pandemia. No faltaron apelaciones a los polémicos proyectos eólicos ni a curiosas iniciativas municipales como una granja de gallinas ponedoras con bungalós turísticos incluidos.

La Ginebrosa también volvió a celebrar San Antón después de dos años. Con una semana de retraso por la situación sanitaria, los quintos de 2022 junto a los de 2021, que no pudieron organizarlo el año pasado, encendieron la hoguera y prepararon bocadillos para los vecinos y visitantes que se comieron viendo arder la hoguera.

Por precaución, en esta ocasión se suspendió el mercadillo, la representación de la Sanantonada y el baile con orquesta que se celebran dentro del salón municipal. Pese a ello la fiesta fue un éxito y congregó a un buen número de ‘Rabosos’ que ya echaban de menos esta fiesta con tanta tradición en el pueblo.