Homenaje a las víctimas del triple crimen en el día del Pilar con una maqueta de Playmovil

Enrique Caballero, hermano del Guardia Civil asesinado en Andorra Jesús Caballero, ha homenajeado tanto a su hermano como a las otras dos víctimas de Igor El Ruso – su compañero del equipo ROCA Víctor Romero y el ganadero José Luis Iranzo- con un emotivo y original vídeo en el día del Pilar, patrona de la Benemérita. Se trata de una maqueta de Playmovil en la que se recrean escenas cotidianas de los agentes con la que se aprovecha para felicitar a todos los compañeros y destacar la labor que realizan en todo el país.

«Desde chico me han gustado mucho los Playmovil, algo que transmití a mi hermano, que era nueve años menor que yo. Cuando fue asesinado en Andorra empecé a recordar momentos de la niñez y decidí retomar la afición«, explica Enrique, al mismo tiempo que reconoce que él sólo conservaba dos muñecos. «El resto se los había pasado a mi hermano», recuerda nostálgico.

Fue comprando en mercadillos y a través de internet figuras y elementos de Playmovil de segunda mano para darles una segunda vida. A lo largo de los últimos meses ha pintado y «disfrazado» a los muñecos que ha ido atesorando para convertirlos en verdaderos agentes. «La casa cuartel, por ejemplo, era una granja», detalla.

Con paciencia y esmero ha conseguido recrear un municipio en el que no falta la «calle del Tote». «Los amigos de mi hermano movieron una iniciativa para que una calle de Cádiz llevara su nombre. El Ayuntamiento no lo aceptó pero yo la he querido trasladar a la maqueta», dice el también Guardia Civil.

A las 00.00 subió un vídeo a su canal de Youtube y a las redes sociales para darle visibilidad a este trabajo y, sobre todo «recordar la memoria de mi hermano, de Víctor y de José Luis». En los créditos del vídeo recoge este recuerdo, así como el de su padre, el de su abuelo y de sus compañeros, familiares y amigos. El himno de la Guardia Civil interpretado al piano por el cantautor gaditano Felipe Campuzano le pone la banda sonora a este vídeo que se ha hecho viral. «Ha llegado también al Bajo Aragón gracias a mi amiga Pili Martínez Valero», incide Kike.

Exposición en la comandancia de Algeciras

La repercusión del vídeo ha sido tal que el mismo día del Pilar se puso en contacto con Enrique el Teniente Coronel de Algeciras, Paco Almansa, para ofrecerle la posibilidad de exponer su maqueta -que colocó con mucho mimo en una mesa en su casa- en la Comandancia. «Es muy bonito que se reconozca tu trabajo y que además sirva para recordar la memoria de los tres», resalta.