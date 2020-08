La hora de apostar por el turismo cerca de casa

¿Cuánto sabe de la provincia de Teruel? Muchos pueden contar más viajes fuera de España que a localidades cercanas. El coronavirus y todo lo que conlleva, desde las ganas de salir después de meses encerrados pero con el respeto al virus que obliga a buscar destinos seguros está consiguiendo que los aragoneses conozcamos lo que nos rodea. Unos pueblos con mucho que ofrecer, con innumerables recursos patrimoniales y naturales a pocos kilómetros de casa, que garantizan la seguridad y la distancia personal y que permiten revitalizar la economía más cercana.

Las ganas de desconectar aunque sea en viajes cortos están presentes y Teruel se posiciona como un destino excelente para encontrar todo lo que se busca en esta época. Unas potencialidades que ahora hay que saber vender dentro y fuera de nuestras fronteras es uno de los puntos en los que coinciden todas las organizaciones del sector.

Como un destino único, con experiencias auténticas e incluso poco convencionales se da a conocer la provincia en la última campaña promocional de la Diputación de Teruel. Para ello, utiliza una serie de palabras inventadas e imágenes que buscan transmitir sensaciones en los posibles viajeros. Los términos «frescalor», «rapilento», «tranquitenso» y «cosmopueblita»sirven para definir muchos de los atractivos.



La campaña se lanzó hace dos semanas y desde la Diputación ya la califican de un «éxito» al conseguirse el objetivo, que se hable del vídeo. En los primeros tres días superó las 50.000 visualizaciones y muchos medios se han hecho eco sin necesidad de un campaña de publicidad de su formato «rompedor» que apuesta por otra forma de contar fuera de los vídeos convencionales tan tradicionales por estas fechas.



En agosto la Diputación va a seguir moviendo el vídeo a través de las redes sociales y con una campaña de publicidad en provincias vecinas. «Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano porque Teruel tiene mucho que ofrecer», afirma el diputado provincial de Turismo, Diego Piñeiro.

Más visitantes de Aragón

A punto de entrar en el mes vacacional por excelencia en España el balance turístico hasta el momento es desigual dependiendo de la zona en la que se mire. Las comarcas más turísticas como el Matarraña, Maestrazgo y Bajo Aragón están aguantando el tipo gracias, en gran medida, al visitante aragonés mientras que otras que tradicionalmente ya cuentan con menor afluencia encuentran ahora dificultades para atraer visitantes. En el Matarraña han trabajado en julio más que otros años y en el Maestrazgo de forma similar a otros veranos. «Antes era extraño que vinieran de Zaragoza o Huesca y este mes la mitad de nuestros clientes han sido de la comunidad y el resto, nuestros turistas habituales, catalanes y valencianos. Siempre tiraban más para el Pirineo y lo que me dicen es que éramos una asignatura pendiente que iban dejando. Ahora han encontrado el momento para conocernos», apunta la presidenta de los Empresarios del Maestrazgo, Pilar Beltrán.



También Alcañiz ha notado un incremento de los aragoneses que ven más lejos que nunca la costa y han optado por conocer Aragón. Se ha notado un «ligero descenso» de turistas en palabras de su alcalde, Ignacio Urquizu, sobre todo extranjeros, pero por contra notan un repunte de personas de la comarca, la provincia e incluso de Zaragoza. «No ven las localidades de playa tan seguras como las pequeñas poblaciones y muchos aragoneses están optando por conocer su tierra», explicó Urquizu el martes en una entrevista en el programa ‘Hoy por Hoy’ de la Cadena SER nacional para hablar del turismo en la España vaciada.



Los Baños de Ariño son una de las principales atracciones turísticas de la localidad en los meses de verano. Ahora han reducido su aforo a 30 personas

Localidades como Ariño están notando el creciente interés por los espacios naturales porque el manantial de los Baños, que tiene limitado el aforo a 30 personas con mascarilla, está recibiendo mucha afluencia según explica su alcalde, Joaquín Noé. Su principal foco de visitantes, el Balneario, está cerrado debido a los rebrotes pero en septiembre se volverá a evaluar la situación y se está trabajando en nuevos tratamientos para atajar las lesiones que deja el covid. Sí que están operativos el Centro de Interpretación del Arte Rupestre y el centro Valcaria que, aunque notan la reducción se visitantes, siguen recibiendo turistas.

No solo son importantes los turistas para la economía, también los propietarios de segundas residencias. Muchas casas de los pueblos aún no se han abierto debido a que sus propietarios viven en zonas como Zaragoza o Barcelona y sus áreas metropolitanas, de las que ahora se recomienda no salir debido a la importante afección del coronavirus. «Son personas que comían fuera, iban al bar cada día, realizaban arreglos en su casa… todo eso se va a perder», lamenta el presidente de la Asociación de Empresarios de Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Martín, Roberto Miguel.

Los rebrotes en Zaragoza capital y en las comarcas de la zona oriental de la comunidad no solo no permiten que no lleguen residentes de esas zonas sino que están afectando negativamente al turismo ya que los medios de comunicación estatales generalizan y no precisan qué zonas son las perjudicadas. Hacen referencia a los rebrotes o a la fase 2 sin especificar que son unas pequeñas zonas, aunque con muchos habitantes; y no toda la comunidad. Esto conlleva que los clientes de otras regiones se lleven una imagen equivocada y anulen las reservas sin conocer exactamente si la localidad que iban a visitar es o no segura.

Por ello, el presidente de Faratur, la Asociación Aragonesa de Turismo Rural, Jesús Marco, pide a los medios de comunicación que sean «cuidadosos» en el tratamiento de la información. Por ejemplo, decir que el 80% de los habitantes de Aragón están en Fase 2 puede llegar a engaños porque el número sí es abultado por solo supone el 14% del territorio, al resto de comarcas pueden ir sin problemas. «Nos han hecho un daño horroroso, pensábamos que la segunda quincena se iba a arreglar pero con la petición de limitar la movilidad en Zaragoza y la franja hubo una cascada de anulaciones», precisa Marco.

Ante esta situación desde el sector insisten en que antes de anular una reserva se llame para preguntar cómo se encuentra el destino. «Con responsabilidad, mascarillas y guardando la distancia se puede seguir trabajando», apunta Marta Ferrás, presidenta de la asociación de Empresarios del Matarraña.

Matarraña: más trabajo que otros años en julio

En el Matarraña en el mes de julio, que solía ser tranquilo, se ha trabajado más que otros veranos; y para agosto las reservas entran «con tranquilidad» ya que los clientes se están esperando a última hora para ver cómo evoluciona la pandemia. La presidenta de la asociación de Empresarios del Matarraña reconoce que se están produciendo anulaciones por los rebrotes en Aragón pero en la mayoría de casos también se terminan recuperando esos días con otros clientes.

En su caso siguen recibiendo a sus clientes potenciales, catalanes y valencianos pero también están logrando más visitantes de Aragón, incluso de la provincia de Teruel.

El «slow driving» por las carreteras del territorio va ganando adeptos / Visit Bajo Aragón

El Bajo Aragón, con «optimismo»

La Asociación Turismo Bajo Aragón también quiere mirar al mes de agosto con «optimismo» ya que las informaciones oficiales que llegan desde la consejería de Sanidad son que los rebrotes están muy localizados y bajo control. «Parece ser que la evolución en los últimos datos por diagnostico es de reducción. Esto nos lleva a pensar que, tanto la sociedad bajoaragonesa como los turistas que nos visitan, estamos tomando una mayor conciencia de la cuestión sanitaria a la que nos estamos enfrentando», afirma su gerente, Nieves Ballestero.



La última semana sí ha sido «realmente complicada» para el turismo en el Bajo Aragón debido a los rebrotes aunque son consciente de que las numerosas cancelaciones que se han producido estos días, tanto en alojamientos como en restaurantes, entran dentro de lo «normal» si se tiene en cuenta el clima de incertidumbre sanitaria y económica que se está viviendo.



«Nuestros empresarios se han formado y han implementando todas las medidas higiénicas marcadas por el Ministerio para garantizar la seguridad de sus trabajadores y clientes. Y vamos a continuar haciendo todo cuanto esté en nuestras manos para asegurar esta protección en nuestros establecimientos. Este es nuestro objetivo a corto plazo», apunta la gerente.

Las pasarelas de Valloré, en el Maestrazgo

Balance positivo en el Maestrazgo

En el Maestrazgo han trabajado en el mes de julio «más o menos» igual que otros años aunque a una capacidad menor para guardar las distancias de seguridad y para agosto la previsión es buena aunque son conscientes de que de una semana a otra la situación puede cambiar. Al igual que ocurre en el Matarraña, sufren anulaciones cuando aparecen noticias malas de Aragón pero se vuelven a ocupar.»La gente se va moviendo, julio ha sido una gran sorpresa porque se está trabajando bien. Estamos limpios de coronavirus y ofrecemos un turismo seguro en pueblos con pocos habitantes y mucho espacio natural», afirma la presidenta de la asociación de empresarios del Maestrazgo. Junto a espacios tradicionales como el nacimiento del río Pitarque cada vez cobran más fuerza las pasarelas de Valloré, muy frecuentadas por los visitantes.

«Decepcionados» en Andorra y Bajo Martín

Una realidad muy distinta relatan desde la Asociación Empresarial de Andorra-Sierra de Arcos y Bajo Martín. Se muestran «decepcionados» porque los establecimientos reabrieron sus puertas con muchas ganas extremando las medidas de seguridad y a medida que pasan las semanas este fuerzo no se ve recompensado. «Se están haciendo las cosas bien y se empezó fuerte pero todo se ha ido complicando. Julio se cogió con muchas ganas y en el comercio y la hostelería se notó el ahorro de estos meses pero se ha ido aflojando. La llegada de turistas no es la esperada y la situación, compleja», explica el presidente de la asociación, quien reclama que lleguen «ya» las ayudas comprometidas por las administraciones.

La asociación provincial, descontenta

En la misma línea se muestra Juan Ciércoles, presidente de la Asociación Teruel Empresarios Turísticos, para quien el balance general de la provincia «no es nada positivo» porque «se está metiendo a Teruel en el saco» de los rebrotes de otras zonas. «Aquí podemos dar cobertura a los que demandan un turismo verde pero los datos no son buenos. Hay hoteles que aún no han abierto, otros que van a perdidas… vemos que hay mucha oferta y poca demanda aunque eso no quita que algunas comarcas se vendan bien», comenta Ciércoles.