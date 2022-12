Una hora para conocer de cerca a más de un centenar de agentes sociales de Alcañiz

Nadie sabía qué iba a suceder en el espacio museístico Atrivm, donde más de un centenar de agentes sociales estaban invitados a un cóctel de bienvenida al rey Felipe VI. ¿Un discurso? ¿un pasamanos? ¿Un visto y no visto? Buena parte de lo que allí dentro iba a ocurrir dependía del propio monarca y su voluntad de conocer a los presentes.

A riesgo de que algún vecino le fotografiase bebiendo un trago largo de vino o comiendo jamón, el Rey ha compartido de tú a tú el cóctel con casi ciento cincuenta invitados. Ha sido una hora de conversación concebida como un cierre de jornada para que el Rey se acercase en profundidad a la realidad social alcañizana y, por extensión, de la provincia de Teruel; así como a sus gentes.

Desde las 13.20 hasta las 14.25 ha saludado uno por uno a todos los presentes, conversando con ellos y mostrándose abierto a intercambio de opiniones y a realizarse fotografías.

Un 90% de los participantes en esta cita han sido los máximos representantes de la sociedad civil del territorio: agentes sociales y empresariales con los que el monarca ha estado todo el tiempo que su agenda le ha permitido. De hecho, se despedía lamentando no contar con más minutos debido a un compromiso en Madrid con la Fundación Víctimas del Terrorismo.

El propio alcalde ha ejercido de anfitrión presentando con nombre, apellido y cargo a cada uno de los presentes. Han participado miembros de las dos asociaciones de comercio, responsables de las grandes empresas de la ciudad (cooperativa de Pueyos, cooperativa de Puigmoreno, Gres de Aragón, Oxaquim…) entidades sociales, educativas, vecinales y colectivos del tercer sector (Albada, Cáritas, Cruz Roja o AECC), asociaciones culturales vinculadas a diferentes ámbitos (teatro, música, patrimonio histórico, arqueología, folclore o arte), residencias, sanitarios (director del Hospital y coordinadora de Primaria), clubes deportivos, Motorland, cofradías de Semana Santa; los presidentes de Cámara de Teruel, presidenta de Cepyme Aragón, presidente y vicepresidente de Caja Rural de Teruel; o los tres exalcaldes de la localidad (Carlos Abril, Juan Carlos Gracia Suso y Amor Pascual), entre otros muchos.

Varias vecinas se arrancaron con un «¡Viva el Rey!», «¡Viva Aragón!», «¡Viva Alcañiz!», rompiendo la tensión inicial y abriendo paso a que los vecinos se fueran animando a explicar anécdotas, tradiciones o trasladar otras inquietudes a Felipe VI. «Parece ser que esto ya no se lleva. Pues he preguntado a protocolo y me ha dicho que adelante. Así que lo he dicho dos veces. ¡El Rey se ha dejado preguntar y hasta besar! En la mano… en las dos le he besado! Le he traído pastetas y protocolo se lo entregará. ¡Se han quedado mi dirección porque me van a contestar! Ha sido muy amable y llano», explicaba Marisa Molinos. «Ha sido muy cercano y un acto bonito. Nos ha recibido a todos. Ha sido algo no político sino de toda la sociedad civil», comentaba Ana Batanero. «Estoy orgullosa de haber podido asistir a este acto y haberle dado la mano al Rey. Para mi es una experiencia bonita, que a lo mejor no se vuelve a repetir. Es muy importante… que venga a nuestra tierra, se haga fotos con nosotros, que haya tenido la delicadeza de ir dando la mano uno por uno, no se puede olvidar. Eso es muy grande«, añadía Mari Carmen Calvo.

El monarca ha mostrado interés por temas tan diversos como el teatro y la expresión corporal como herramienta de apoyo al desarrollo de los adolescentes, como las princesas, sobre el que ha charlado con la antropóloga y directora teatral Sonia Lanuzza; la tradición de la Semana Santa, que ha comentado con las cofradías y su presidente, Alfredo Barberán; o el bombardeo de Alcañiz de 1938, cuyo impacto es considerado uno de los más mortíferos de la Guerra Civil y acerca de cuyos datos ha preguntado con atención al historiador José María Maldonado, probablemente la persona con la que más dialogó el Rey.

Felipe VI ha recordado a los vecinos que ya había estado en 2012 con la Reina (entonces Princesa de Asturias) y que tiene intención de regresar, si su agenda lo permite no descartó incluso asistir al mundial de motociclismo. Ha alabado el patrimonio de Alcañiz como ciudad histórica y bromeado incluso compartiendo con algunos vecinos su afición por el Pirineo aragonés. «Me ha impresionado la Torre Gótica y, además, subir las escaleras me ha servido para preparar la temporada de esquí».

No han faltado el ministro de Universidades, así como las principales autoridades principales de la Comunidad, representantes de las Cortes de Aragón, tanto el presidente como diputados autonómicos; así como el presidente de Aragón, la consejera de presidencia; la consejera de Universidad; el presidente y el vicepresidente de la DPT, y comarca del Bajo Aragón, entre otros.