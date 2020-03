El Hospital de Alcañiz y los centros de salud, solo para casos urgentes por el coronavirus

Tensa calma. El Hospital Comarcal de Alcañiz y los centros de salud del territorio trabajan con protocolos para evitar contagios y la saturación del servicio para así poder atender los «casos prioritarios».

En el Hospital se está «en alerta». No tiene, en estos momentos, ningún positivo por coronavirus ingresado. Al cierre de esta edición solo había seis personas aisladas debido a sus patologías respiratorias. Cinco de ellas en la sexta planta, cuyo espacio reservado para pacientes con coronavirus ya está ocupado, y otro más aislado en la quinta. En la sexta la semana pasada se habilitaron cinco habitaciones que ahora son individuales ya que aún no cuentan con los resultados de los análisis de todos ellos. En caso de que sean positivos, ya podrían permanecer dos personas en una habitación.

Tan solo se ingresa a las personas con síntomas y con patologías respiratorias, los que se encuentran bien de salud pasan la cuarentena en casa. Al igual que en otros centros hospitalarios aragoneses, en el de Alcañiz se han implementado nuevas instrucciones en determinados ámbitos. Este lunes ya no se realizaron operaciones no urgentes como hernias, cataratas o prótesis pero se mantienen las que, por su naturaleza, no se pueden posponer. En el área de consultas de Atención Especializada se mantienen en la medida de lo posible las primeras consultas y las revisiones quirúrgicas y de seguimiento de procesos graves, además de resolverse telemáticamente lo que sea posible. Las pruebas complementarias se limitan a las indispensables para el correcto diagnóstico y seguimiento de los pacientes.

Se suspenden los programas de screening, aunque finalizando los procesos ya iniciados. Además, los tratamientos de larga duración se prescribirán con una duración de 90 días a través de receta electrónica. Los programados, como la fisioterapia, quedan restringidos para pacientes con procesos en los que el aplazamiento o la interrupción de tratamientos supongo un riesgo grave para la salud de los pacientes.

Protocolos en los centros de salud

También en los centros de salud del territorio se han iniciado protocolos para «minimizar los riesgos de contagio» y reclaman a la ciudadanía que «la mejor ayuda que puede dar en estos momentos es intentar quedarse en casa». En caso de un problema, que llamen por teléfono antes de desplazarse. Se han suspendido las consultas programadas, analíticas, pruebas complementarias salvo las indispensables; y todas las demandas administrativas se realizarán vía telemática.

Los centros de salud han puesto en marcha un nuevo sistema de atención para evitar la saturación del servicio y poder atender los «casos prioritarios». «Si seguimos excediendo nuestras consultas por motivos que podrían esperar un poquito más, lo único que estamos haciendo es expandir nosotros mismos el virus, porque ya tenemos en la calle», explica Marcela Amestoy, la coordinadora del Centro de Salud de Alcañiz.

El nuevo protocolo de atención implica la realización de un cribado en la entrada al centro, lo que evitará la aglomeración dentro de las estancias del edificio y establecerá ciertas categorías en cuanto a la atención de los pacientes. «Esto no quiere decir que no vamos a atender a la población, estará abierto las 24 horas exactamente igual que todos los días», matiza Amestoy.

Por un lado, se atiende a los pacientes que acudan «con patologías respiratorias». Estos son destinados a una zona de aislamiento que va a estar destinada al área de urgencias. El resto de pacientes que requieran asistencia de su médico de familia pueden acceder a la primera planta donde se sitúan las consultas. «Para poder acceder a este servicio tienen que acudir a la entrada del centro de salud donde un médico con una enfermera cribarán el motivo de consulta y los dirigirán a donde corresponda», explica Amestoy.

En el caso de los pacientes que requieran receta electrónica, parte de baja y otro tipo de consulta deberá llamar por teléfono al centro.»Serán atendidos por un médico o una enfermera que les solventarán las dudas que tengan» indica la coordinadora.

Este nuevo método de atención tiene como objetivo evitar las aglomeraciones innecesarias «que pongan en peligro tanto la salud de los ciudadanos como del personal sanitario». «Cada persona considera que sus problemas son importantes y para eso estamos nosotros que les atenderemos de la mejor manera posible. Pero en estos momentos tenemos que concentrar nuestro esfuerzo en pacientes que realmente lo requieran por gravedad y en poder resolver esta pandemia», concluye.