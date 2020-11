El Hospital de Alcañiz supera su límite con 40 ingresos de enfermos covid

El coronavirus está acentuando más las deficiencias del actual Hospital de Alcañiz y la necesidad de contar con una nueva infraestructura con más camas, equipos y una Unidad de Cuidados Intensivos. El centro sanitario lleva varios días rozando los 40 hospitalizados por covid y este jueves alcanzó esta cifra, el pico máximo, según datos de Salud Pública. Este número se ha superado a lo largo de estos meses pero ya contabilizando a las personas que estaban ingresadas fuera del Hospital.

Ahora de nuevo la consejería de Sanidad ya baraja trasladar a pacientes fuera del Hospital, desbordado desde hace días. Se ha buscado un espacio en caso de que la presión asistencial llegue a ser insostenible. Ha llegado a un acuerdo para volver a medicalizar por segunda vez la residencia Hogar Santo Ángel aunque en esta ocasión trasladando a enfermos de Medicina Interna no covid que serían atendidos por el servicio de Hospitalización a Domicilio. Sería la tercera vez desde comienzos de la pandemia en la que se atiende a pacientes fuera de las instalaciones sanitarias. Cuando se medicalizó el Hotel Ciudad de Alcañiz había 37 ingresos covid y cuando se empleó la residencia se llegaba a los 40.

El de Alcañiz es el único Hospital de Aragón que ha tenido que buscar otros espacios por sus reducidas dimensiones y que no cuenta con una UCI.

La necesidad de camas en el Bajo Aragón es acuciante y por ello la semana pasada ya hubo que suspender de nuevo intervenciones programadas. Tan solo se están realizando operaciones urgentes y las programadas no demorables. Además, se han ampliado las plazas de hospitalización con ocho camas ganando espacio a la zona reservada para los médicos de guardia.

Piden habitaciones individuales

De las deficiencias del actual Hospital y la necesidad de que se retomen cuanto antes las obras del nuevo centro se debatió en el pleno municipal de Alcañiz del martes a raíz de una moción del PP en la que se insta al Gobierno de Aragón a que el nuevo centro hospitalario cuente con un 80% de habitaciones individuales. También a que mientras se levanta este edificio se realicen mejoras en el actual Hospital como la construcción de una UCI. El porcentaje de las habitaciones individuales generó controversia y motivó que PSOE e IU no apoyaran la moción como sí hicieron PP, PAR y Cs. Éste último se desmarcó de sus socios de gobierno. Los socialistas e IU alegaron que un cambio en el proyecto supondrá un nuevo retraso en la licitación de las obras.

Más allá del debate y los argumentos políticos, generó interés lo que contó la concejal del PAR Beatriz Altaba, enfermera del Hospital. «La pandemia está obligando a trasladar pacientes en situaciones extremas a otros hospitales que en el mejor de los casos están a 100 kilómetros en el caso de Zaragoza y en el peor, hasta Huesca o Teruel. No siempre hay camas disponibles, a veces hasta la tercera llamada no te asignan una habitación. Su traslado se realiza con el 061 y alguna vez el enfermo ha tardado hasta tres horas en ser trasladado porque se encontraba en otro servicio. No podemos olvidarnos del estado de nuestras carreteras y de que el paciente se va pero aquí queda una familia destrozada con una maleta a la espera de una llamada de médicos sin cara desde la UCI. Solo en los caos que peligra su vida podrá visitarlo y para ello deberá desplazarse a otro Hospital», dijo Altaba.

La concejal, que logró incluir en una moción la petición de que el sector cuente con una ambulancia covid, hizo hincapié también en el que el coronavirus ha acentuado la necesidad de las habitaciones individuales. «Estos días he subido a intubar a pacientes que compartían habitación con otro enfermo covid, mientras uno vive este proceso el otro tiene que escuchar tras la cortina lo que pasa generándole un gran temor e inquietud. Igual de importante es contar con suficientes habitaciones. En estos momentos la habitación de descanso de los médicos se ha tenido que emplear para ganar camas y en inviernos anteriores se desconvocaban operaciones programadas la tarde de antes porque no había camas para ingresarlos o permanecían en los pasillos de urgencias a la espera de un box o espacio en planta», apuntó la enfermera.