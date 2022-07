El IES Matarraña ofertará la séptima hora para la optativa de catalán

Los alumnos de 1º de ESO del IES Matarraña de Valderrobres podrán asistir a clase de catalán en séptima hora y ya no tendrán que elegir entre las distintas optativas que oferta el centro. La medida será una realidad a partir del próximo curso 2022-2023 dentro de la aplicación de la nueva Ley de Educación, la llamada LOMLOE que está llamada a sustituir a la anterior ley, la denominada LOMCE.

En aplicación de esta nueva ley, el Gobierno de Aragón decidió que el catalán deje de ser una optativa que solo pueda cursarse en contraposición a otras asignaturas como música, plástica y tecnología. Hasta ahora, los alumnos que deseaban cursar catalán, debían elegir entre otras optativas como música, plástica y tecnología. Con la nueva ley, el catalán, sin perder su carácter de optativa, deberá sin embargo impartirse en una hora adicional. De este modo el centro educativo valderrobrense la impartirá en séptima hora, esto es, de 14.20 a 15.30 los lunes y los miércoles.

Cabe recordar, que la LOMLOE se implantará este año en los cursos impares: 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato. «Hemos ya comunicado los nuevos cambios en la reunión y jornada de puertas abiertas que se celebró en junio. La nueva ley afecta a los cursos impares pero solo será en 1º de ESO donde se aplique la séptima hora», explicó Begoña Dominguez, nueva directora del IES. En el caso de 3º de ESO el catalán se ofertará como asignatura de libre configuración autonómica junto con el francés, economía social, iniciación a la filosofía y cultura clásica, por lo que, en este caso al igual que en Bachillerato, no se ofertará como séptima hora.

No obstante, la implantación de la séptima hora provocará que se deba de habilitar un transporte escolar alternativo para el caso de los alumnos que no residen en Valderrobres. En este caso se contempla desde taxis, hasta que sean los padres los que recojan a sus hijos para después, abonarles los gastos de transporte a través de ayudas individualizadas. Desde la Asociación de Padres y Madres en Defensa del Catalán (Clarió) aplaudieron la nueva consideración que tendrá el catalán a partir del próximo curso. «Sabemos que implantar la séptima hora es un cambio, pero pensamos que será muy positivo. En otros centros educativos de Aragón ya funciona y ha sido muy satisfactorio», explicó Pepa Nogués, portavoz de Clarió. Nogués subrayó que con este cambio los alumnos «ya no tendrán que escoger entre estudiar catalán o renunciar a otras optativas».