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31 MAY 2026|

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La Iglesuela del Cid espera abrir su residencia a finales de verano

Se van a destinar 276.222€ al último equipamiento y la instalación del ascensor

Aspecto exterior de la futura residencia de La Iglesuela / Ayto.
Aspecto exterior de la futura residencia de La Iglesuela / Ayto.

La COMARCA31 05 2026

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El Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid espera poder abrir a finales de verano su residencia municipal. Para ello acaba de sacar a licitación la última inversión. En un principio se pensaba que se terminaría de equipar con la fase anterior, la ocho, pero la partida no abarcó para todo el proyecto y ahora se van a destinar 276.222 euros a las últimas necesidades. Concretamente, terminar de equipar las habitaciones, los sistemas de teleasistencia y la instalación de un ascensor, entre otros. Se prevé que la inversión se acometa en los próximos meses.

Con los últimos trabajos el servicio cumpliría la normativa actual y ampliaría hasta llegar a las 25 totales. Actualmente funcionan ocho habitaciones individuales y en fases anteriores ejecutaron cinco más que están equipadas pero no se pueden abrir aún al no cumplir con la normativa vigente de residencias.

El edificio se ha diseñado en forma de L, conectando con la actividad existente a través de la planta primera. En la planta baja, se plantea una zona con unos aseos y varias salas. Por un lado, en la planta calle, la zona que conecta con el exterior y cuenta con salas para diferentes usos. En la planta primera están las habitaciones con baño accesible.

Cuando esté plenamente operativa, la residencia funcionará como centro mixto, atendiendo tanto a personas dependientes como no dependientes. El modelo de gestión será municipal, con el objetivo de garantizar un servicio accesible y adaptado a las necesidades de los vecinos y a su bolsillo.
«Crearemos nuevos por nuevos puestos de trabajo y ofreceremos un servicio de residencia enfocado al medio rural. La gestión será municipal y el precio asequible adaptado a nuestra realidad y no al de las residencias privadas», destaca el alcalde de La Iglesuela, Fernando Safont.

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