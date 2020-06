Ignacio Belanche: «He invertido en el IES Matarraña media vida y estoy agradecido»

¿Cuál es el balance que haces de tu etapa como director?

¿Cuáles han sido los retos más difíciles?

Hemos tenido momentos complicados, cualquier colega de profesión sabe que los finales y los inicios de curso para nosotros a nivel profesional son de una gran exigencia por el volumen de trabajo y de organización. Otro momento difícil se dio al poco de cerrar el centro y empezar mis vacaciones, creo que fue hace dos veranos. Apareció una información en un periódico digital al hilo de la asignatura de catalán que me dolió porque aportaba información falsa y sesgada que había salido del propio centro y me llevé ese disgusto.

Estas han sido sombras, pero también ha habido luces.

¿Cuáles son los retos que van a marcar los próximos años del centro?

¿Cuál es el camino que vas a tomar como profesional?

No voy a seguir en el centro. Me considero un servidor público, como funcionario que soy. La idea es desarrollar mi tarea profesional en breve en el departamento de Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón.

Un cambio considerable...

Creo que en nuestra profesión hay que cambiar. Llevo más de 25 años en el IES Matarraña, se puede decir que soy un inquieto. Siempre he apostado por entrar en nuevos proyectos y en hacer cosas que me motivaran. He cumplido una etapa como director y como jefe de estudios, casi diez años en tareas de dirección. Al final me queda la satisfacción de abrir puertas y nuevos horizontes a los estudiantes. En este sentido a nivel profesional creo que también hace falta un cambio.