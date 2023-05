Ignacio Urquizu: «Nuestro proyecto político es de largo recorrido y para futuras generaciones, no solo para cuatro años»

«Una ciudad donde había que hacer y donde los socialistas han hecho«. Así definió Ignacio Urquizu su gestión de Alcañiz, en la presentación de la candidatura del PSOE al Ayuntamiento celebrado este viernes en el Teatro Municipal, bajo el lema ‘Alcañiz en buenas manos’. Con las premisas de «trabajo y honestidad» el Partido Socialista ha presentado en esta primera jornada de campaña el equipo con el que quiere volver a conseguir cuatro años más el gobierno municipal, para «continuar con un proyecto ilusionante», en palabras del candidato a la reelección. «Nuestro proyecto político es de largo recorrido y para mucho tiempo. No solo nos preocupamos por estos cuatro años, sino por las siguientes generaciones», destacó Urquizu.

Un acto «con la gente de Alcañiz», arropado por amigos y familiares de los candidatos, que contó con la presencia del diputado en el Congreso por Teruel, Herminio Sancho; la alcaldesa de la Mata de Los Olmos y diputada en las Cortes de Aragón, Silvia Gimeno,; y el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, Luis Peralta; entre otros compañeros de partido de Ariño, Andorra, Alcorisa o Calanda, a quienes Urquizu agradeció su presencia.

Durante su intervención Ignacio Urquizu quiso detenerse en «lo hecho» y los proyectos conseguidos, como aval para poder nuevamente «revalidar» la gestión. «Vamos a hablar mucho de nosotros y poco de los demás», dijo, en alusión a las críticas de la oposición. Afeó al Partido Popular «la falta de debate» en temas troncales como la rehabilitación del Corcho o la falta de profesionales sanitarios. «No saben lo que van a hacer o si lo saben no lo quieren contar», criticó, tachando al PP del partido de los «pocos hechos».

El aspirante a revalidar la alcaldía destacó los proyectos importantes conseguidos bajo su liderazgo municipal como es el caso de la nueva residencia de Alcañiz, el centro de ATADI, o la implementación de la UNED. «Queremos continuar trabajado y modernizando esta sociedad», dijo. Insistió en la necesidad de preparar a Alcañiz para los retos que le esperan: «el de la digitalización y los problemas climáticos», por lo que la «visión de futuro» será fundamental en su gestión. «Queremos que Alcañiz sea una sociedad moderna y del siglo XXI, que esté preparada para todos los problemas que tenemos por delante», dijo.

Aludió también al impulso a la educación y formación con inversiones y mejoras en los centros educativos y la apuesta por la tecnología. «Seguramente este verano vamos a ser el único municipio de toda España, de nuestro tamaño, que va a tener 5G», enfatizó. En cuanto al cambio climático destacó el trabajo de reforestación llevado a cabo y otros proyectos en marcha como la renovación del alumbrado público y la sostenibilidad de los edificios. «Lo que nos espera en el futuro es complicado, pero hay un equipo capaz de hacerse cargo».

La labor social será otra de sus «prioridades» con la colaboración activa de todo el tejido asociativo en esta materia, y con el «convencimiento» de que «se tiene que seguir trabajando». «Sigue habiendo desigualdades y personas con muchos problemas y solo por eso los socialistas somos necesarios en el equipo de gobierno».

A pesar de haber sido años «muy complicados» Urquizu destacó el «excelente trabajo» de su actual corporación municipal. Con una lista con varios cambios respecto a la candidatura de 2019, y con Irene Quintana y Javier Baigorri ocupando los puestos de salida de la candidatura para el 28M. Destacó la «variedad» de su lista municipal para «salir a la calle a defender ideas y dar la cara». «Son personas valiosas, valientes y comprometidas con Alcañiz», remarcó.

Los integrantes de la candidatura socialista se fueron presentando entre ellos mismos y dando paso al escenario uno a uno, con una pequeña reseña de su trayectoria profesional y faceta personal, con especial intervención de Javier Baigorri, número 3, quien recordó ante los presentes su afiliación al Partido Socialista en 1985, destacando su vocación política y social. «Tras muchos años de experiencia profesional quise devolver a la sociedad que me vio crecer aquello que he recibido y volcar en ello la experiencia que he recibido», remarcó. Con la voluntad de «ayudar a Alcañiz a mejorar», volvió a mostrar su «compromiso cívico». Irene Quintana, número 2 de la lista y Jorge Abril, número 4, asimismo aprovecharon sus intervenciones para destacar su voluntad de trabajar por el progreso y futuro de Alcañiz, bajo las siglas del PSOE.

Un programa electoral que recoge los 155 millones de inversión

De forma previa al acto de presentación de la candidatura de Ignacio Urquizu, el grupo socialista presentó las bases de su programa electoral, un documento que dedica un amplio espacio a los proyectos terminados o en actual ejecución después de estos cuatro años dirigiendo el equipo de gobierno. «Los alcañizanos han recibido 155 millones de euros de inversión pública y privada, la mayor realizada en una legislatura en un mandato en esta ciudad. Eso se traduce en una residencia que está en construcción, un cerro que se está consolidando desde el punto de vista de la seguridad o a través de un hospital que estará finalizado a final de año», apuntó Urquizu.

Presentación del programa electoral del PSOE de Alcañiz este viernes por la mañana./ C.O.

Además de ello, el programa también propone dos líneas de actuación que se basan en la mejora y construcción de instalaciones deportivas, así como el impulso del turismo y patrimonio de la capital bajoaragonesa. «Somos conscientes de que debemos duplicar las estancias. El nuevo polideportivo será una realidad y cubriremos la pista roja para tener otro nuevo pabellón, que se destinará especialmente al patinaje o el fútbol sala», aseguró. En cuanto al turismo, proponen, entre varios puntos, hacer de la Ex-Colegiata Santa María un entorno de atracción turística o la conversión de la iglesia del Carmen en un auditorio, el «proyecto estrella» de esta legislatura.

Para los jóvenes, el proyecto estrella es la construcción de hasta 40 viviendas de alquiler joven en el barrio de Santiago. «Hemos conseguido financiación de en torno a un millón de euros provenientes de fondos. Estamos acabando de redactar el proyecto y en junio el objetivo es firmar con el Ministerio. Serán una solución para el problema de vivienda que existe actualmente en Alcañiz y la oportunidad para que los jóvenes vean que somos el partido que está trabajando por su futuro», afirmó Urquizu.