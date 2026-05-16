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16 MAY 2026|

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Importantes retrasos en la obtención del carné de conducir: solo dos examinadores para toda la provincia de Teruel

Las autoescuelas alertan de que en verano podrían colapsar si la DGT no refuerza la plantilla, que está a la mitad. El aula digital permite realizar menos pruebas que antes

Carta que la Asociación de Autoescuelas del Bajo Aragón envió a la Jefatura de Tráfico de Teruel. / La Comarca
Carta que la Asociación de Autoescuelas del Bajo Aragón envió a la Jefatura de Tráfico de Teruel. / La Comarca

Laura Castel16 05 2026

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Sociedad

La falta de examinadores de tráfico en la provincia de Teruel está ocasionando problemas en las autoescuelas bajoaragonesas al retrasar la obtención del carné de conducir yse teme que si no pone solución el colapso sea mayor en verano, cuando se matriculan muchos jóvenes estudiantes.

Toda la provincia de Teruel -y el Bajo Aragón Caspe, que se examina en Alcañiz- cuenta en estos momentos con solo dos examinadores, la mitad de la plantilla debido a bajas laborales, lo que está ocasionando un importante problema que irá a más si la Dirección General de Tráfico no le pone solución en breve. Estas dos personas -y también cuando están cuatro- trabajan dos días en Alcañiz y tres en Teruel capital aunque esta organización puede variar. Por ejemplo, el pasado martes solo se desplazó uno.

La falta de examinadoresno es el único problema. La nueva aula de Alcañiz para realizar las pruebas teóricas digitales tiene mucha menos capacidad que cuando los exámenes se realizaban en papel, por lo que menos alumnos pueden presentarse en cada convocatoria. «Ahora están unos 28 frente a los más de 40 de antes. Se necesita mucho más tiempo para realizar los mismos exámenes y es tiempo que los examinadores no pueden destinar a los prácticos, con lo que se agrava la espera», destaca Angus González, presidente de la Asociación de Autoescuelas del Bajo Aragón.

Todo ello lo trasladó la asociación por carta a la Jefatura de Tráfico de Teruel, con la que se han emplazado a reunirse antes del verano. Al ser preguntados al respecto por este medio, desde la DGT aseguran que «se está estudiando la posibilidad de enviar a examinadores itinerantes para paliar las bajas como se hace en estos casos». No obstante, a la asociación les han trasladado que «es difícil» debido a que otras veces que les han mandado refuerzos no han cubierto todas las plazas. «No avisaban con tiempo. Si en julio preparamos a una serie de alumnos teniendo en cuenta la planificación prevista y en agosto de repente nos dicen que vendrán dos examinadores de Zaragoza, pues no tenemos capacidad de reacción», destaca González.

En la misiva la asociación bajoaragonesa también reclama una mejora en la comunicación en el día a día con la parte administrativa de Jefatura. Las autoescuelas sufren continuamente correos electrónicos no contestados, imposibilidad de comunicación por vía telefónica, presentaciones sin confirmar hasta el día anterior al examen, confirmaciones de circulaciones sin citaciones a examen por fallos en las recepciones de documentación, problemas en la presentación de documentaciones para la tramitación de la expedición del permiso.

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